'Neremde estetik olacak?' diyen Onur Tuna'nın eski hali magazin gündemine bomba gibi düştü!

Onur Tuna, geçtiğimiz günlerde burnunda estetik olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. 34 yaşındaki oyuncu verdiği bir röportajda estetik iddiasına açıklık getirdi. Tuna iddialara gülerek, 'Neremde estetik olacak? Burnum yamuk. Tabii ki yok' dedi. Hayranları tarafından Sibirya kurduna benzetilmesine de rahatsız olmadığını belirterek, 'Sibirya kurduna da patatese de benzetebilirler, böyle şeyler benim için sorun değil' dedi. Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından sosyal medyaya düşen eski hali herkesi şoke etti. İşte son dönemde oyunculuğu ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Onur Tuna'nın eski hali...

08.12.2019 15:57 - Son Güncelleme: 08.12.2019 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





