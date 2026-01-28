Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu

NİCOLA PELTZ BECKHAM KİMDİR?

Brooklyn Beckham ile yaşadığı aşk ve Beckham ailesiyle girdiği "güç savaşı" ile gündemden düşmeyen Nicola Peltz, sadece bir "gelin" değil, Hollywood'un ve iş dünyasının en dikkat çeken figürlerinden biri. Milyar dolarlık bir imparatorluğun içine doğan Nicola, sanat ve lüksün harmanlandığı hayatıyla her adımıyla merak uyandırıyor.