Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu

🎃 LEONARDO DİCAPRİO'NUN PARTİSİ'NDE YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER
İkilinin arasındaki asıl kıvılcım, tanışmalarından yaklaşık iki buçuk yıl sonra, 2019 yılının Ekim ayında çaktı. Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun düzenlediği görkemli bir Cadılar Bayramı (Halloween) partisinde tekrar bir araya geldiler.
Brooklyn, partide Nicola'yı gördüğü an ona "anında vurulduğunu" ve güzelliğinden çok etkilendiğini itiraf etti.
Bu geceden sonra ikili birbirine adeta "takıntılı" hale geldi. Brooklyn'in yakın çevresi, genç adamın Nicola'ya o gece öyle bir tutulduğunu ve sonrasında bir gece bile ayrı kalmak istemediğini söylüyor.
(Brooklyn Beckham, Leonardo DiCaprio'nun partisinde Nicola Peltz'e duyduğu bu ani ilgiyi ve "takıntılı" aşkın başlangıcını, Haziran 2025 tarihinde ünlü moda dergisi Glamour'a verdiği kapsamlı video röportajda açıkladı.)