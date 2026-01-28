PODCAST CANLI YAYIN

Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu

Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz'in, Beckham ailesiyle maddi ve manevi tüm bağlarını kopardığı süreçte, milyarder baba Nelson Peltz'in kızına her ay 1 milyon dolar (yaklaşık 42 milyon TL) harçlık verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 1

İngiliz basınındayer alan 28 Ocak 2026 tarihli detaylara göre David ve Victoria Beckham'ın bağımsızlık baskısına karşılık, milyarder Nelson Peltz kızına ve damadına sınırsız finansal kapı açtı.

Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 2

💸 MİLYARDER BABANIN DUDAK UÇUKLATAN DESTEĞİ

Beckham ailesinin yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti, Nicola Peltz'in babası Nelson Peltz'in 2 milyar doları aşan serveti yanında sönük kalıyor. İddialara göre Nelson Peltz, kızının hayat standardının düşmemesi için her ay 1 milyon dolar ödeme yapıyor.

  • Çiftin Los Angeles'ta satın aldığı 11 milyon sterlinlik (yaklaşık 440 milyon TL) evin finansmanının tamamen Peltz ailesi tarafından sağlandığı belirtiliyor.

Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 3

NE OLMUŞTU?

Brooklyn Beckham, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden bir manifesto yayınlayarak sessizliğini bozdu. Ünlü ismin ebeveynlerine yönelik suçlamaları takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 4

⛓️ "KONTROL EDİLDİM"

Brooklyn'in en çok üzerinde durduğu konu, bireysel kimliğinin ebeveynlerinin halkla ilişkiler stratejileri arasında ezilmiş olması.

  • Brooklyn, çocukluğundan beri attığı her adımın, girdiği her işin (fotoğrafçılık, modellik, aşçılık) aslında ebeveynleri tarafından medyadaki "Beckham markasını"parlatmak için kurgulandığını ima ediyor.

Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 5

  • "Hayatım boyunca ebeveynlerim ailemiz hakkındaki medya anlatılarını kontrol etti"derken, aslında basına servis edilen"mutlu ve yetenekli çocuk"imajının arkasında sürekli susturulduğunu ve ilk kez Nicola ile evlendikten sonra kendi iradesiyle hareket edebildiğini belirtiyor.

(Brooklyn Beckham bu bomba açıklamaları, 19 Ocak 2026 tarihinde kendi resmi Instagram hesabından paylaştığı 6 sayfalık yazılı bir hikaye (story) serisiyle tüm dünyaya duyurdu.)

Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 6

HER ŞEY ASLINDA TİYATRO

Beckham ailesinin milyonlarca beğeni alan o meşhur aile fotoğrafları, Brooklyn'e göre sadece birer"sahneleme"den ibaret.

  • Brooklyn, David ve Victoria Beckham'ı"performans amaçlı sosyal medya paylaşımları"yapmakla suçlarken, kameralar kapandığında o sıcak aile ortamının yerini soğuk bir mesafeye bıraktığını iddia ediyor.

Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 7

📰 NICOLA'YI HEDEF GÖSTERİYORLAR İDDİASI

En ağır suçlama ise, Victoria ve David Beckham'ın kendi kusurlarını örtmek için gelinleri Nicola Peltz'i günah keçisi ilan ettikleri iddiası.

  • Brooklyn, ebeveynlerinin kendi kusursuz imajlarını korumak uğruna, medya bağlantılarını kullanarak"masum insanlar"(başta Nicola Peltz olmak üzere) aleyhinde yalan haberler servis ettiklerini ileri sürüyor.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham (Met Gala, 2021)

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 8

    GELİN-KAYNANA SAVAŞININ PERDE ARKASI

    Brooklyn Beckham'ın açıklamalarına göre gelinlik krizi veya düğün tartışmaları gibi konularda Nicola'yı "zorba ve kaprisli gelin" gibi gösteren haber sızıntılarının bizzat Beckham cephesinden geldiğini savunuyor. Brooklyn, bu durumu"kendi çocuklarının mutluluğunu, markanın bekası için feda etmek"olarak nitelendiriyor.

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 9

    👰 DÜĞÜN GECESİ YAŞANAN SKANDALLAR

    Gerginliğin temelinin 2022 yılındaki görkemli düğüne dayandığı da Brooklyn tarafından belirtilenler arasında yer alıyor. Ancak yeni ortaya çıkan detaylar krizin boyutunu kanıtlıyor:

    • Gelinlik Sabotajı: Victoria Beckham'ın, gelini Nicola'nın gelinliğini tasarlamaktan son anda vazgeçtiği ve genç kadını düğüne günler kala acil bir şekilde yeni bir gelinlik bulmaya zorladığı öne sürüldü.

    • İlk Dans Krizi: Victoria'nın düğünde çiftin dans şarkısını "çalarak" 500 davetlinin önünde sahneye çıktığı ve Nicola'yı büyük bir utanca sürüklediği iddia ediliyor.

    • İsim Hakkı ve Rüşvet: En sarsıcı iddia ise; David ve Victoria'nın, Brooklyn'in isminin haklarından feragat etmesi için oğullarına"rüşvet teklif ettikleri"yönünde.

    Fotoğraf: Nicola Peltz ve ailesi

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 10

    📲 DİJİTAL SAVAŞ: "BİR SABAH UYANDIK VE ENGELLENMİŞTİK"

    Aile içindeki kopuş 2025 Aralık ayında dijital bir savaşa dönüştü:

    • Cruz Beckham'ın İtirafı: Küçük kardeş Cruz 25 Aralık 2025 günü ailenin Brooklyn'i takipten çıkmadığını, aksine Brooklyn'in bir sabah tüm aile üyelerini engellediğini fark ettiklerini açıkladı.

    Nicola Peltz, Brooklyn Beckham, babası David Beckham ve annesi Victoria Beckham

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 11

    NİCOLA PELTZ BECKHAM KİMDİR?

    Brooklyn Beckham ile yaşadığı aşk ve Beckham ailesiyle girdiği "güç savaşı" ile gündemden düşmeyen Nicola Peltz, sadece bir "gelin" değil, Hollywood'un ve iş dünyasının en dikkat çeken figürlerinden biri. Milyar dolarlık bir imparatorluğun içine doğan Nicola, sanat ve lüksün harmanlandığı hayatıyla her adımıyla merak uyandırıyor.

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 12

    MİLYAR DOLARLIK MİRAS

    9 Ocak 1995'te New York'un en prestijli bölgelerinden Westchester County'de dünyaya gelen Nicola, kelimenin tam anlamıyla altın tepside bir hayata gözlerini açtı.

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 13

    • Milyarder Baba: Babası, ünlü yatırımcı ve Trian Fund Management'ın kurucusu Nelson Peltz. Nelson Peltz, sadece bir iş insanı değil, dünya devlerinin yönetim kurullarında söz sahibi olan bir finans dehası.

    • Model Anne: Annesi Claudia Heffner, eski bir model olup Nicola'nın stil ikonuna dönüşmesindeki en büyük ilham kaynağı olarak biliniyor.

    Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın düğününden bir kare (Nisan 2022)

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 14

    SETLERDEN YÖNETMEN KOLTUĞUNA

    Nicola Peltz, babasının servetine güvenip köşesine çekilmek yerine, küçük yaşlardan itibaren spot ışıklarının altında olmayı seçti.

    • Dünya çapındaki ününü, Michael Bay'in yönettiği "Transformers: Age of Extinction" filmindeki Bradley karakteriyle kazandı.

    • "Bates Motel" dizisindeki Bradley Martin rolüyle oyunculuk yeteneğini kanıtladı.

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 15

    PELTZ HANEDANLIĞI

    Nicola, sadece anne ve babasıyla değil, birbirine sıkı sıkıya bağlı devasa bir kardeş grubuyla büyüdü. Peltz ailesi, birbirlerini her krizde korumalarıyla tanınıyor.

    • Toplamda yedi kardeşi olan Nicola, kalabalık ailesinin en gözde üyelerinden biri.

    • Kardeşi Will Peltz, tıpkı Nicola gibi Hollywood'da tanınan bir oyuncu. Diğer kardeşi Brad Peltz ise profesyonel buz hokeyi oyuncusu olarak spor dünyasında adından söz ettiriyor.

    • Brooklyn ile olan evliliğinde yaşanan krizlerde, tüm kardeşlerinin ve babasının Nicola'nın arkasında bir "duvar" gibi durması, Peltz ailesinin sarsılmaz bağlarını kanıtlıyor.

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 16

    AYNI ZAMANDA MODA İKONU

    Düğünündeki Valentino tercihiyle moda tarihine geçen Nicola, bugün dünyanın en lüks markalarının ön sıralarında ağırlanıyor.

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 17

    PEKİ NASIL TANIŞTILAR?

    Çiftin yolları ilk kez 2017 yılında, dünyaca ünlü Coachella Müzik Festivali'nde kesişti. Ancak sanılanın aksine, bu karşılaşma "ilk görüşte aşk" değildi. Nicola Peltz, o anı anlatırken; "Tanıştık ama başlangıçta bir türlü anlaşamadık, aramızda bir elektrik oluşmadı"ifadelerini kullanmıştı. O dönemde her ikisi de farklı hayatlar yaşıyordu ve festivaldeki bu kısa tanışma sadece bir "merhaba"dan ibaret kalmıştı.

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 18

    🎃 LEONARDO DİCAPRİO'NUN PARTİSİ'NDE YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

    İkilinin arasındaki asıl kıvılcım, tanışmalarından yaklaşık iki buçuk yıl sonra, 2019 yılının Ekim ayında çaktı. Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun düzenlediği görkemli bir Cadılar Bayramı (Halloween) partisinde tekrar bir araya geldiler.

    • Brooklyn, partide Nicola'yı gördüğü an ona "anında vurulduğunu" ve güzelliğinden çok etkilendiğini itiraf etti.

    • Bu geceden sonra ikili birbirine adeta "takıntılı" hale geldi. Brooklyn'in yakın çevresi, genç adamın Nicola'ya o gece öyle bir tutulduğunu ve sonrasında bir gece bile ayrı kalmak istemediğini söylüyor.

    (Brooklyn Beckham, Leonardo DiCaprio'nun partisinde Nicola Peltz'e duyduğu bu ani ilgiyi ve "takıntılı" aşkın başlangıcını, Haziran 2025 tarihinde ünlü moda dergisi Glamour'a verdiği kapsamlı video röportajda açıkladı.)

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 19

    AŞKI İÇİN ABD'YE GİTTİ

    Brooklyn, Nicola ile flört etmeye başladıktan çok kısa bir süre sonra, onun peşinden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kendi itirafına göre, sadece üç ay birlikte olduktan sonra Nicola'nın "hayatının kadını" olduğunu anladı. Araya giren pandemi süreci ise çifti birbirine daha da yakınlaştırdı; bu süreçte sürekli birlikte vakit geçiren ikili, 2020 yılında nişanlanarak evlilik yolundaki ilk resmi adımı attı.

    Nelson Peltz'ten kızına 42 milyon TL maaş: Beckham ailesinde ipler tamamen koptu - 20

    Fotoğraflar Instagram ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır