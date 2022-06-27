Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı neden yok? Üçüncü bebek müjdesini vermişti işte son sağlık durumu...
Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı neden yok? Üçüncü bebek müjdesini vermişti ünlü sunucu... Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunan Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Namlı, geçen günlerde Hakan Ural'ın, "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" sözleri ile gündeme gelmişti." Neler Oluyor Hayatta programında Nur Tuğba Namlı neden yok, hamile mi, Neler Oluyor Hayatta sunucusu neden değişti?" sorularının ardı arkası kesilmiyor. İşte koronavirüse yakalanan Nur Tuğba Namlı'nın son sağlık durumu...
Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı neden yok merak ediliyor. Üçüncü bebek müjdesini vermişti ünlü sunucu, ardından koronavirüse yakalandığı haberi gelmişti. İşte Nur Tuğba Namlı'nın son sağlık durumu...
Hakan Ural, geçen günlerde partneri Nur Tuğba Namlı'nın hamile olduğunu duyurmuştu. Ural, "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" ifadelerini kullanmıştı.
Üçüncü bebeğine hamile olan Nur Tuğba Namlı'dan kötü haber geldi. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında yaptığı son açıklamayla hayranlarını endişelendirdi.
Instagram'ın hikaye kısmında bir açıklamada bulunan Nur Tuğba Namlı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bu fotoğrafı bugünkü yayından... Bilerek bu resmi seçtim çünkü iyi olduğumu sizinle paylaşmak istedim. Bugün belimin ağrısı nedeniyle tedbiren yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı.