Neler kaybettiğine dön bir bak Nihal! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ine bakın! Baran Akbulut son haliyle ağızları açık bırakıyor
Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Akbulut'u birçok kişi tanımakta zorlandı. İşte Aşk- Memnu'nun cefakar Beşir'i Baran Akbulut'un ağızları açık bırakan son hali...
10.07.2023 11:56 - Son Güncelleme: 10.07.2023 11:56
2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 24 Haziran 2010'da final yapan Aşk-ı Memnu, hem senaryosu hem de oyuncularıyla yıllar geçse de sık sık adından söz ettirdi.
Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı dizi, bu kez Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un son haliyle tekrar gündeme geldi.