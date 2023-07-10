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Neler kaybettiğine dön bir bak Nihal! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ine bakın! Baran Akbulut son haliyle ağızları açık bırakıyor

Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Akbulut'u birçok kişi tanımakta zorlandı. İşte Aşk- Memnu'nun cefakar Beşir'i Baran Akbulut'un ağızları açık bırakan son hali...

10.07.2023 11:56 - Son Güncelleme: 10.07.2023 11:56
Neler kaybettiğine dön bir bak Nihal! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ine bakın! Baran Akbulut son haliyle ağızları açık bırakıyor

2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 24 Haziran 2010'da final yapan Aşk-ı Memnu, hem senaryosu hem de oyuncularıyla yıllar geçse de sık sık adından söz ettirdi.

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Neler kaybettiğine dön bir bak Nihal! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ine bakın! Baran Akbulut son haliyle ağızları açık bırakıyor

Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı dizi, bu kez Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un son haliyle tekrar gündeme geldi.

Neler kaybettiğine dön bir bak Nihal! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ine bakın! Baran Akbulut son haliyle ağızları açık bırakıyor

Yıllar sonra ortaya çıkan Akbulut'u gören tanımakta zorlandı. Değişimiyle kendine hayran bırakan ünlü oyuncu için için "Beşir'in muhteşem değişimi", "Nihal ne kaybettiğine dön bir bak" yorumları yapıldı.

Neler kaybettiğine dön bir bak Nihal! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ine bakın! Baran Akbulut son haliyle ağızları açık bırakıyor

İşte başta Baran Akbulut olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Neler kaybettiğine dön bir bak Nihal! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ine bakın! Baran Akbulut son haliyle ağızları açık bırakıyor

Beren Saat

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