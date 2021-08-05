Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu Süha Uygur'dan haber var! Son sağlık durumu nasıl? Eşi sosyal medyadan işte böyle duyurdu...
Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu Süha Uygur ameliyat oldu. Uzun zamandır diz ağrısı çeken Uygur, ameliyat masasına yattı. Eşi Filiz Uygur ise Süha Uygur'un sağlık durumunu sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı. Ameliyat olan Süha Uygur'un sağlık durumu nasıl? İşte Süha Uygur'un son sağlık durumu ve hakkında merak edilenler...
NEJAT UYGUR İLE NECLA UYGUR'UN OĞLU SÜHA UYGUR'DAN HABER VAR!
Diz protezi takılan Süha Uygur'dan güzel haber geldi. Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur uzun zamandır devam eden diz ağrıları sonrası ameliyat masasına yattı. Uygur dün gerçekleşen operasyonla ameliyat edildi.
Hürriyet'in haberine göre; Arayıp soran herkese teşekkür eden Filiz Uygur mesajında şu ifadelere yer verdi; "Herkese merhabalar, Süha ameliyattan çıktı, gayet başarılı bir operasyon geçirdi. En kısa sürede toparlanacağını umuyoruz. Bu süreçte gerek mesajlarıyla, gerek telefonla arayarak, gerekse yanımızda olarak sevgilerini esirgemeyen tüm dostlara sonsuz teşekkürler."
SÜHA UYGUR KİMDİR?
Süha Uygur, 1958 yılında Samsun'da doğmuştur. Ailece aslen Kilis'lilerdir. Tiyatrocu Nejat Uygur, Nejla Uygur çiftinin 5 oğlundan ikincisidir. 16 yaşında Uygur Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladı.
Süha Uygur, 1980 yılında Necla – Nejat Uygur Tiyatrosu'nun Tiyatro Müdürlüğü'ne getirildi ve bu görevi 1992 senesine kadar devam etti.
Bu süre içerisinde Nejat Uygur'un sergilediği bazı oyunlarda oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı.1993 senesinde kardeşleri Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile beraber "Genç Uygurlar Tiyatrosu"nu kurdu. Bu süre içerisinde "Boynuz Kulağı Geçer", "Tele Köle", "Üç Salakşörler" oyunları sahnelendi. 2001 yılına kadar görevine devam etti. 2001 yılında Uygur Sanat oluşumunu kurdu. Ve babası Nejat Uygur'un hastalandığı 2006 yılına kadar bu oluşumu sürdürdü.