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Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki tescilli güzeli gören dönüp bir daha bakıyor

Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki tescilli güzel Nefise Karatay, kızı ve eşi ile Göcek tatilinde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımalrı ile sık sık adından söz ettiren Nefise Karatay'ın tatil paylaşımları kısa sürede çok konuşulanlar listesinde yerini aldı. Maya adında bir kızı bulunan eski manken Nefise Karatay'ın fit haline beğeni ve yorum yağdı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

04.07.2021 10:05 - Son Güncelleme: 04.07.2021 10:05
Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki tescilli güzeli gören dönüp bir daha bakıyor

1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki tescilli güzeli gören dönüp bir daha bakıyor

MEHMET ALİ ERBİL'İN İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU!
Mehmet Ali Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili itirafta bulunmuştu. Erbil, "Nefise ile birlikte çektirdiğimiz o çıplak fotoğraflardan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Çok büyük pişmanlık yaşadım" demişti.

Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki tescilli güzeli gören dönüp bir daha bakıyor

Kızı ve eşi ile Göcek'te olan Nefise Karatay'ın tatil pozları kısa sürede gündeme bomba gibi düştü

Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki tescilli güzeli gören dönüp bir daha bakıyor

Bir çocuk annesi eski mankenin fit haline beğeni ve yorum yağıyor.

Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki tescilli güzeli gören dönüp bir daha bakıyor

Annesine benzerliği ile dikkat çeken Maya ise sosyal medyada sık sık gündeme geliyor...