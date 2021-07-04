Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki tescilli güzeli gören dönüp bir daha bakıyor

Nefise Karatay'ın mavi bikinili pozu sosyal medyayı salladı! 45 yaşındaki tescilli güzel Nefise Karatay, kızı ve eşi ile Göcek tatilinde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımalrı ile sık sık adından söz ettiren Nefise Karatay'ın tatil paylaşımları kısa sürede çok konuşulanlar listesinde yerini aldı. Maya adında bir kızı bulunan eski manken Nefise Karatay'ın fit haline beğeni ve yorum yağdı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

04.07.2021 10:05 - Son Güncelleme: 04.07.2021 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





