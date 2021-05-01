Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday! Birlikte objektif karşısına geçen anne-kız sosyal medyayı yaktı geçti

Nefise Karatay'ın 6 yaşındaki kızı annesinin kopyası! Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturmuştu. Karatay, 2015 yılında ise kızı Maya'yı kucağına almıştı. Ünlü sunucu, minik kızıyla objjektif karşısına geçti. Bir dergi çekimi için poz veren anne-kız adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraflara "Güzelliğini annesinden almış", "Maya annesinin kopyası" yorumları yapıldı. İşte Nefise Karatay ile kızı Maya'nın o pozları…

01.05.2021 22:57 - Son Güncelleme: 01.05.2021 23:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





