RAMAZAN İMSAKİYE
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Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday! Birlikte objektif karşısına geçen anne-kız sosyal medyayı yaktı geçti

Nefise Karatay'ın 6 yaşındaki kızı annesinin kopyası! Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturmuştu. Karatay, 2015 yılında ise kızı Maya'yı kucağına almıştı. Ünlü sunucu, minik kızıyla objjektif karşısına geçti. Bir dergi çekimi için poz veren anne-kız adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraflara "Güzelliğini annesinden almış", "Maya annesinin kopyası" yorumları yapıldı. İşte Nefise Karatay ile kızı Maya'nın o pozları…

01.05.2021 22:57 - Son Güncelleme: 01.05.2021 23:04
Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday! Birlikte objektif karşısına geçen anne-kız sosyal medyayı yaktı geçti

Güzel sunucu, Ağustos ayında 6 yaşına girecek olan kızı Maya ile dergi çekimi için objektif karşısına geçti.

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Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday! Birlikte objektif karşısına geçen anne-kız sosyal medyayı yaktı geçti

Maya'nın annesine olan benzerliği dikkat çekerken fotoğraf çekimlerindeki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday! Birlikte objektif karşısına geçen anne-kız sosyal medyayı yaktı geçti

Sosyal medya kullanıcıları da Maya için "Güzelliğini annesinden almış", "Maya annesinin kopyası", "Nefise'ye dişli rakip geldi" yorumlarını yaptı.

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday! Birlikte objektif karşısına geçen anne-kız sosyal medyayı yaktı geçti

Anne-kızın pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü isimlerin çocukları da merak konusu oldu. İşte başta Nefise Karatay olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday! Birlikte objektif karşısına geçen anne-kız sosyal medyayı yaktı geçti

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık