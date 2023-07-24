Nefise Karatay "Botoksum dolgum yok" dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi "Dolgusuz botoksuz filtresiz"
47 yaşındaki Nefise Karatay'ın yaptığı "Botoksum, dolgum yok" açıklaması sonrası dedikodu kazanı kaynadı... Önceki gün katıldığı bir programda botoks ve dolgu yaptırmadığını söyleyen Nefise Karatay'ı, Demet Akalın ifşalamıştı. Sosyal medyada da dalga konusu olan Nefise Karatay, iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
24.07.2023 10:24 - Son Güncelleme: 24.07.2023 10:24
Yıllar önce eski sevgilisi ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren Nefise Karatay, son haliyle gündeme geldi.