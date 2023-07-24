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Haberler Magazin Nefise Karatay "Botoksum dolgum yok" dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi "Dolgusuz botoksuz filtresiz"

Nefise Karatay "Botoksum dolgum yok" dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi "Dolgusuz botoksuz filtresiz"

47 yaşındaki Nefise Karatay'ın yaptığı "Botoksum, dolgum yok" açıklaması sonrası dedikodu kazanı kaynadı... Önceki gün katıldığı bir programda botoks ve dolgu yaptırmadığını söyleyen Nefise Karatay'ı, Demet Akalın ifşalamıştı. Sosyal medyada da dalga konusu olan Nefise Karatay, iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

24.07.2023 10:24 - Son Güncelleme: 24.07.2023 10:24
Nefise Karatay Botoksum dolgum yok dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi Dolgusuz botoksuz filtresiz

Yıllar önce eski sevgilisi ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren Nefise Karatay, son haliyle gündeme geldi.

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Nefise Karatay Botoksum dolgum yok dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi Dolgusuz botoksuz filtresiz

47 yaşındaki ünlü isim şimdi ise botoks açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Karatay, "Botoksum, dolgum yok" ifadelerini kullandı.

Nefise Karatay Botoksum dolgum yok dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi Dolgusuz botoksuz filtresiz

Hatta bunu kanıtlamak için mimik yapmaya da çalıştı.

Nefise Karatay Botoksum dolgum yok dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi Dolgusuz botoksuz filtresiz

Açıklamasının ardından sosyal medyada gündem olan Karatay'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Nefise Karatay Botoksum dolgum yok dedi Demet Akalın dalga geçince hızını alamayıp cevap verdi Dolgusuz botoksuz filtresiz

Nefise Karatay sözleriyle Demet Akalın ve diğer sosyal medya kullanıcılarını ikna edemedi.

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