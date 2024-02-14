Necip Memili’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızıyla...

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Memili'nin kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Necip Memili'nin Yasak Elma'da da oynayan kardeşi kim...