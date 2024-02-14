Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Memili'nin kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Necip Memili'nin Yasak Elma'da da oynayan kardeşi kim...
Hanımın Çiftliği, Çukur, Dila Hanım, Üç Kuruş, Sandık Kokusu gibi dizilerde rol alan Necip Memili'nin hayatı merak konusu oldu.
NECİP MEMİLİ KİMDİR?
1980 yılında Adana'da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun oldu.
Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Sandık Kokusu ile izleyici karşısına geçti.