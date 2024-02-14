SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Necip Memili’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızıyla...

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterini canlandıran Necip Memili hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Memili'nin kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Necip Memili'nin Yasak Elma'da da oynayan kardeşi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 11:23 Güncelleme 14 Şubat 2024, 11:23
Necip Memili’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızıyla... 1

Hanımın Çiftliği, Çukur, Dila Hanım, Üç Kuruş, Sandık Kokusu gibi dizilerde rol alan Necip Memili'nin hayatı merak konusu oldu.

Necip Memili’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızıyla... 2

NECİP MEMİLİ KİMDİR?
1980 yılında Adana'da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun oldu.

Necip Memili’nin kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Yasak Elma’nın yıldızıyla... 3

Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Dolunay gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Sandık Kokusu ile izleyici karşısına geçti.

SON DAKİKA