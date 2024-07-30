Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi'ndeki en yakın adamının bilinmeyen hikayesi! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Polat Alemdar'ın sağ kolu o isim...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve unutulmaz dizilerinden biri olan 'Kurtlar Vadisi', yıllar geçse de hala ilk günkü gibi izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizinin başrolü Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın dizideki sağ kolunun hikayesi duyanları şaşkına çevirdi. O isim kim mi? Kenan Çoban desek, dizideki adıyla Abdülhey Çoban. Polat Alemdar ile yolları nasıl kesişti? Şaşmaz ile kuzen mi ya da akraba mı? İşte hiç bilinmeyen hikayesi...