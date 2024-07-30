Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi'ndeki en yakın adamının bilinmeyen hikayesi! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Polat Alemdar'ın sağ kolu o isim...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve unutulmaz dizilerinden biri olan 'Kurtlar Vadisi', yıllar geçse de hala ilk günkü gibi izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizinin başrolü Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın dizideki sağ kolunun hikayesi duyanları şaşkına çevirdi. O isim kim mi? Kenan Çoban desek, dizideki adıyla Abdülhey Çoban. Polat Alemdar ile yolları nasıl kesişti? Şaşmaz ile kuzen mi ya da akraba mı? İşte hiç bilinmeyen hikayesi...
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en sevilen dizilerinden biri olan 'Kurtlar Vadisi', yıllar geçse de hala ilk günkü gibi izleyicilerin hafızasında yer alıyor. Dizinin başrolü Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın dizideki sağ kolunun hikayesi ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Necati Şaşmaz'ın dizideki en yakın adamı Abdülhey Çoban ile akrabalık bağı mı var? İzleyicilerin en çok sorduğu soru yanıt buldu.
Kadrosunda Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı bir dönem ATV ekranlarında da milyonların evine misafir olan Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de ilk günkü heyecanını koruyor.
İkonik kurgusal karakterleri ve çeşitli replikleriyle gerçek hayattaki izdüşümleri pek çok kez sorgulanan dizi hakkında tartışmalı iddialar yıllar geçse de hep gündem oldu.