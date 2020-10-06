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Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor! Kurtlar Vadisi Polat Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'ın mesajlarını ele geçirdi

Kurtlar Vadisi serisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını illegal yollarla ele geçirdi. Necati Şaşmaz'ın boşanmak istediği eşiyle ilgili bu hareketi karşısında savcılık,'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' suçlarından iddianame düzenledi. Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden oğlu bulunan 48 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor.

06.10.2020 13:39 - Son Güncelleme: 06.10.2020 13:39
Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor! Kurtlar Vadisi Polat Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'ın mesajlarını ele geçirdi


Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını illegal yollardan ele geçirip boşanma davasında delil olarak sunmakla suçlanıyor. 11 ayrı ses kaydı ve Whatsapp yazışmalarının 'evlilik birliği içinde kendisine haber verilmeden kayıt altına alındığını' belirten Nagehan Şaşmaz , avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.

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Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor! Kurtlar Vadisi Polat Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'ın mesajlarını ele geçirdi

İddiaya göre; Nagehan Şaşmaz, şikayet dilekçesinde; Necati Şaşmaz'ın boşanma davasında eşinin aleyhine delil olarak kullandığı ses kayıtlarını cep telefonuna kaydettiği, Nagehan Şaşmaz'dan habersiz cep telefonunu alarak Whatsapp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği iddia edildi.

Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor! Kurtlar Vadisi Polat Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'ın mesajlarını ele geçirdi


Boşanma davasına bakan Anadolu Adliyesi Aile Mahkemesi, delil olarak olarak kayıt ve yazışmalarla ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Ses kayıtlarının da dökümü istendi.

Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor! Kurtlar Vadisi Polat Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'ın mesajlarını ele geçirdi

UZLAŞMA OLMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Nagehan Şaşmaz'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Necati Şaşmaz, verdiği ifadede kayıt ve yazışmaları eşinin bilgisi doğrultusunda aldığını söyledi. Savcılık suçların uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek uzlaştırma müessesini devreye soktu ancak taraflar uzlaşmadı.

Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor! Kurtlar Vadisi Polat Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'ın mesajlarını ele geçirdi

'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİN İHLAL' DAVASI

Savcılık, Necati Şaşmaz hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' suçlarından iddianame düzenledi. Hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Şaşmaz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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