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Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor! Kurtlar Vadisi Polat Necati Şaşmaz eşi Nagehan Şaşmaz'ın mesajlarını ele geçirdi

Kurtlar Vadisi serisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını illegal yollarla ele geçirdi. Necati Şaşmaz'ın boşanmak istediği eşiyle ilgili bu hareketi karşısında savcılık,'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' suçlarından iddianame düzenledi. Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden oğlu bulunan 48 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor.

06.10.2020 13:39 - Son Güncelleme: 06.10.2020 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





