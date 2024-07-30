Necati Şaşmaz meğer Kurtlar Vadisi'nde kuzeniyle oynamış! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Polat Alemdar'ın sağ kolu o isim...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en sevilen dizilerinden biri olan 'Kurtlar Vadisi', yıllar geçse de hala ilk günkü gibi izleyicilerin hafızasında yer alıyor. Dizinin başrolü Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Meğer Necati Şaşmaz, dizide kuzeniyle birlikte rol almış! O isim Polat Alemdar'ın sağ kolu...