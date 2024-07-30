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Necati Şaşmaz meğer Kurtlar Vadisi'nde kuzeniyle oynamış! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Polat Alemdar'ın sağ kolu o isim...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en sevilen dizilerinden biri olan 'Kurtlar Vadisi', yıllar geçse de hala ilk günkü gibi izleyicilerin hafızasında yer alıyor. Dizinin başrolü Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Meğer Necati Şaşmaz, dizide kuzeniyle birlikte rol almış! O isim Polat Alemdar'ın sağ kolu...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 22:39 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 22:39
Necati Şaşmaz meğer Kurtlar Vadisi’nde kuzeniyle oynamış! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Polat Alemdar’ın sağ kolu o isim... 1

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en sevilen dizilerinden biri olan 'Kurtlar Vadisi', yıllar geçse de hala ilk günkü gibi izleyicilerin hafızasında yer alıyor. Dizinin başrolü Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Meğer Necati Şaşmaz, dizide kuzeniyle birlikte rol almış! O isim Polat Alemdar'ın sağ kolu...

Necati Şaşmaz meğer Kurtlar Vadisi’nde kuzeniyle oynamış! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Polat Alemdar’ın sağ kolu o isim... 2

Kadrosunda Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı ATV ekranlarında milyonların evine misafir olan Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de ilk günkü heyecanını koruyor.

Necati Şaşmaz meğer Kurtlar Vadisi’nde kuzeniyle oynamış! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Polat Alemdar’ın sağ kolu o isim... 3

İkonik kurgusal karakterleri ve çeşitli replikleriyle sıra sıra gündem olan dizi hakkında şoke eden bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

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