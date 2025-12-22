PODCAST CANLI YAYIN

Nebahat Çehre'den şaşırtan set itirafı! "Hep kendim yaptım"

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının efsane ismi Nebahat Çehre, katıldığı son programda hayranlarını şaşırtan bir itirafla gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Yeşilçam döneminden bugüne uzanan kariyerinde pek çok başarılı projeye imza atan sanatçı, setlerdeki çalışma disiplinine dair önemli bir detay paylaştı.

Takvim Logo

"Makyajımı Her Zaman Kendim Yaptım"

Programda oyunculuk tecrübelerini aktaran Çehre, setlerde makyajını genellikle kendisinin yaptığını dile getirdi. Profesyonel yardım almak yerine bu süreci bizzat yönetmeyi tercih ettiğini belirten usta oyuncu, bu alışkanlığının temelinde yatan nedeni "Teslim olamıyorum" sözleriyle açıkladı.

Takvim Logo

Titiz bir çalışma anlayışına sahip olduğunu vurgulayan sanatçı, karakterin görsel hazırlık aşamasında kontrolün kendisinde olmasını tercih ettiğini ifade etti.

Takvim Logo

Sadece Büyük Prodüksiyonlarda İstisna Yaptı

Kariyeri boyunca "Aşk-ı Memnu" ve "Kara Para Aşk" gibi çok izlenen dizilerde yer alan Çehre, bu kuralını yalnızca "Muhteşem Yüzyıl" gibi geniş çaplı prodüksiyonlarda esnettiğini söyledi.

Takvim Logo

Bu projede profesyonel makyaj ekipleriyle çalıştığını belirten oyuncu, bunun dışındaki çoğu set gününde hazırlıklarını kendi imkanlarıyla tamamladığını kaydetti.

Takvim Logo

KOSTÜM SEÇİMLERİNDE DE SÖZ SAHİBİYDİ

Nebahat Çehre'nin açıklamaları sadece makyajla sınırlı kalmadı. Usta ismin, rol aldığı projelerde giyeceği kıyafetlerin seçiminde de aktif rol oynadığı ve styling sürecine dahil olduğu öğrenildi.

Takvim Logo

Unutulmaz Televizyon Dizileri

Usta oyuncunun televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan başlıca yapımlar şunlardır:

  • Aşk-ı Memnu (2008-2010): "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle kariyerinin en ikonik rollerinden birine imza atmıştır.

  • Muhteşem Yüzyıl (2011-2012): Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi "Ayşe Hafsa Sultan" (Valide Sultan) rolünü üstlenmiştir.

Takvim Logo

  • Kara Para Aşk (2014-2015): "Zerrin Denizer" karakterini canlandırmıştır.

  • Haziran Gecesi (2004-2006): "Kumru Aydın" rolüyle ekranlara dönmüştür.

Takvim Logo

  • Yuvamdaki Düşman (2018): "Olcay" karakteriyle başrolde yer almıştır.

  • Menajerimi Ara (2020): Diziye konuk oyuncu olarak katılmıştır.

  • Diğer Diziler: Candan Öte, A.Ş.K., Zalim, Kardelen, Yeni Hayat ve Yedikuleli Mihriban.

Takvim Logo

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Takvim Logo

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi