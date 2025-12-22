Nebahat Çehre'den şaşırtan set itirafı! "Hep kendim yaptım"

Yeşilçam döneminden bugüne uzanan kariyerinde pek çok başarılı projeye imza atan sanatçı, setlerdeki çalışma disiplinine dair önemli bir detay paylaştı.
"Makyajımı Her Zaman Kendim Yaptım"
Programda oyunculuk tecrübelerini aktaran Çehre, setlerde makyajını genellikle kendisinin yaptığını dile getirdi. Profesyonel yardım almak yerine bu süreci bizzat yönetmeyi tercih ettiğini belirten usta oyuncu, bu alışkanlığının temelinde yatan nedeni "Teslim olamıyorum" sözleriyle açıkladı.
Titiz bir çalışma anlayışına sahip olduğunu vurgulayan sanatçı, karakterin görsel hazırlık aşamasında kontrolün kendisinde olmasını tercih ettiğini ifade etti.
Sadece Büyük Prodüksiyonlarda İstisna Yaptı
Kariyeri boyunca "Aşk-ı Memnu" ve "Kara Para Aşk" gibi çok izlenen dizilerde yer alan Çehre, bu kuralını yalnızca "Muhteşem Yüzyıl" gibi geniş çaplı prodüksiyonlarda esnettiğini söyledi.
Bu projede profesyonel makyaj ekipleriyle çalıştığını belirten oyuncu, bunun dışındaki çoğu set gününde hazırlıklarını kendi imkanlarıyla tamamladığını kaydetti.
KOSTÜM SEÇİMLERİNDE DE SÖZ SAHİBİYDİ
Nebahat Çehre'nin açıklamaları sadece makyajla sınırlı kalmadı. Usta ismin, rol aldığı projelerde giyeceği kıyafetlerin seçiminde de aktif rol oynadığı ve styling sürecine dahil olduğu öğrenildi.
Usta oyuncunun televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan başlıca yapımlar şunlardır:
Aşk-ı Memnu (2008-2010): "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle kariyerinin en ikonik rollerinden birine imza atmıştır.
Muhteşem Yüzyıl (2011-2012): Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi "Ayşe Hafsa Sultan" (Valide Sultan) rolünü üstlenmiştir.
Kara Para Aşk (2014-2015): "Zerrin Denizer" karakterini canlandırmıştır.
Haziran Gecesi (2004-2006): "Kumru Aydın" rolüyle ekranlara dönmüştür.
Yuvamdaki Düşman (2018): "Olcay" karakteriyle başrolde yer almıştır.
Menajerimi Ara (2020): Diziye konuk oyuncu olarak katılmıştır.
Diğer Diziler: Candan Öte, A.Ş.K., Zalim, Kardelen, Yeni Hayat ve Yedikuleli Mihriban.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi