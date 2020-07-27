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Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte 76 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yeni mesleği

Türk sinemasını usta isimlerinden olan 76 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, sektör değiştirdi. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile Nebahat Çehre, her daim şık ve kendinden emin duruşu ile dikkat çekiyor. Kendine has bir giyim tarzı olan Çehre, karantina döneminde 40 parçalık özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. Çehre koleksiyonu çıkarması için dünyaca ünlü sanatçıları giydiren markanın kurucusuyla anlaştı.

27.07.2020 13:53 - Son Güncelleme: 27.07.2020 14:05
Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte 76 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yeni mesleği

76 yaşındaki Nebahat Çehre, Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dünya starlarını giydiren, markanın kurucusu ile anlaştı. Ortak bir çalışma sonucu yeni bir koleksiyon hazırlayan usta isim, karantina döneminde içindeki kadını keşfettiğini söyledi.

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Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte 76 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yeni mesleği

"KARANTİNADA İÇİMDEKİ KADINLARI KEŞFETTİM"

40 parçalık özel kapsül koleksiyon hazırlayan Çehre, çok heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Karantinada içimde birden fazla kadın olduğunu keşfettim. Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçtii ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı. Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Aslında çok para harcanmadan da şık olunabilir. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil'de dünya çapında bir modacı. Ona çizimlerimi gösterdim. Çok beğendi. Yenileyerek üzerine de eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık."

Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte 76 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yeni mesleği

İşte ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin asıl meslekleri...

Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte 76 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yeni mesleği
Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte 76 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yeni mesleği

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

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