Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte 76 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yeni mesleği
Türk sinemasını usta isimlerinden olan 76 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, sektör değiştirdi. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile Nebahat Çehre, her daim şık ve kendinden emin duruşu ile dikkat çekiyor. Kendine has bir giyim tarzı olan Çehre, karantina döneminde 40 parçalık özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. Çehre koleksiyonu çıkarması için dünyaca ünlü sanatçıları giydiren markanın kurucusuyla anlaştı.
"KARANTİNADA İÇİMDEKİ KADINLARI KEŞFETTİM"
40 parçalık özel kapsül koleksiyon hazırlayan Çehre, çok heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Karantinada içimde birden fazla kadın olduğunu keşfettim. Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçtii ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı. Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Aslında çok para harcanmadan da şık olunabilir. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil'de dünya çapında bir modacı. Ona çizimlerimi gösterdim. Çok beğendi. Yenileyerek üzerine de eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık."