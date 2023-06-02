Ne yaptılarsa olmadı 8 yıllık evlilik bitiyor! Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak boşanıyor! Kurtarma çalışmaları da fayda etmedi

Ancak çiftin herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, birkaç ay önce nazar değmişti, hatta boşanacakları konuşuluyordu. Neyse ki, kısa sürede bu çalkantılı dönemi atlatmayı başarıp, dedikoduların ayına barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlardı.