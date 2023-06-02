Vav TV İzle
Haberler Magazin Ne yaptılarsa olmadı 8 yıllık evlilik bitiyor! Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak boşanıyor! Kurtarma çalışmaları da fayda etmedi

Ne yaptılarsa olmadı 8 yıllık evlilik bitiyor! Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak boşanıyor! Kurtarma çalışmaları da fayda etmedi

2015 yılında evlenen ünlü oyuncular Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmış ancak çift bu iddiaları yalanlamıştı. Sonrasında da ünlü çiftin evliliklerini kurtarmak için terapiste gittiği ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin kurtarma çalışmaları da işe yaramadı. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor. İşte detaylar...

02.06.2023 09:09 - Son Güncelleme: 02.06.2023 09:09
Ne yaptılarsa olmadı 8 yıllık evlilik bitiyor! Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak boşanıyor! Kurtarma çalışmaları da fayda etmedi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinden üzen haber...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne yaptılarsa olmadı 8 yıllık evlilik bitiyor! Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak boşanıyor! Kurtarma çalışmaları da fayda etmedi

Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 19 Aralık 2015'te dünyaevine girdi. Üçüncü evliliğini yapan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak, iki yıl sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına aldı.

Ne yaptılarsa olmadı 8 yıllık evlilik bitiyor! Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak boşanıyor! Kurtarma çalışmaları da fayda etmedi

Ancak çiftin herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, birkaç ay önce nazar değmişti, hatta boşanacakları konuşuluyordu. Neyse ki, kısa sürede bu çalkantılı dönemi atlatmayı başarıp, dedikoduların ayına barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlardı.

Ne yaptılarsa olmadı 8 yıllık evlilik bitiyor! Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak boşanıyor! Kurtarma çalışmaları da fayda etmedi

Çiftin evliliklerini kurtarabilmek için Suadiye'deki bir kliniğe, çift terapisine gittikleri de iddia edilmişti.

Ne yaptılarsa olmadı 8 yıllık evlilik bitiyor! Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak boşanıyor! Kurtarma çalışmaları da fayda etmedi

İŞE YARAMADI

Hürriyet'in haberine göre; Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi.

SON DAKİKA