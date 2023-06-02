Ne yaptılarsa olmadı 8 yıllık evlilik bitiyor! Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak boşanıyor! Kurtarma çalışmaları da fayda etmedi
2015 yılında evlenen ünlü oyuncular Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmış ancak çift bu iddiaları yalanlamıştı. Sonrasında da ünlü çiftin evliliklerini kurtarmak için terapiste gittiği ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin kurtarma çalışmaları da işe yaramadı. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor. İşte detaylar...
02.06.2023 09:09 - Son Güncelleme: 02.06.2023 09:09
Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 19 Aralık 2015'te dünyaevine girdi. Üçüncü evliliğini yapan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak, iki yıl sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına aldı.
İŞE YARAMADI
Hürriyet'in haberine göre; Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi.