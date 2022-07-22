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Haberler Magazin Ne yapıyorsanız bırakın Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a bakın! Aşk-ı Memnu döneminde aşk yaşadıkları iddia edilen ikili...

Ne yapıyorsanız bırakın Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a bakın! Aşk-ı Memnu döneminde aşk yaşadıkları iddia edilen ikili...

2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, adeta bir televizyon efsanesi haline geldi. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri bile çok izleniyor. Aşk-ı Memnu cephesinde bunlar yaşanırken, dizinin iki başrolü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat yıllar sonra yeniden bir arada. Geçtiğimiz günlerde set fotoğrafları ortaya çıkan ikilinin yeni set fotoğrafları sosyal medyaya yine sızdı. İşte detaylar...

22.07.2022 14:46 - Son Güncelleme: 22.07.2022 14:46
Ne yapıyorsanız bırakın Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’a bakın! Aşk-ı Memnu döneminde aşk yaşadıkları iddia edilen ikili...

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra yeni bir projede birlikte kamera karşısına geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne yapıyorsanız bırakın Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’a bakın! Aşk-ı Memnu döneminde aşk yaşadıkları iddia edilen ikili...

SETE ÇIKTILAR

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı.

Ne yapıyorsanız bırakın Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’a bakın! Aşk-ı Memnu döneminde aşk yaşadıkları iddia edilen ikili...

Filmin ismi duyulan bir diğer oyuncusu da özellikle 'Doğduğun Ev Kaderindir'deki performansı beğeni toplayan Senan Kara oldu.

Ne yapıyorsanız bırakın Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’a bakın! Aşk-ı Memnu döneminde aşk yaşadıkları iddia edilen ikili...

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor.

Ne yapıyorsanız bırakın Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’a bakın! Aşk-ı Memnu döneminde aşk yaşadıkları iddia edilen ikili...

İstanbul sahneleri çekilmeye başlayan filmin, New York sahneleri de olacak.

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