Ne yapıyorsanız bırakın Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a bakın! Aşk-ı Memnu döneminde aşk yaşadıkları iddia edilen ikili...
2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, adeta bir televizyon efsanesi haline geldi. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri bile çok izleniyor. Aşk-ı Memnu cephesinde bunlar yaşanırken, dizinin iki başrolü Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat yıllar sonra yeniden bir arada. Geçtiğimiz günlerde set fotoğrafları ortaya çıkan ikilinin yeni set fotoğrafları sosyal medyaya yine sızdı. İşte detaylar...
22.07.2022 14:46 - Son Güncelleme: 22.07.2022 14:46
SETE ÇIKTILAR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı.