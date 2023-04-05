RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ne Hakanmış ama! Hande Erçel'e Hakan Sabancı aşkı yaradı hem ücretini artırdı hem de rekorları kırdı! İstenmeyen gelin...

Ne Hakanmış ama! Hande Erçel'e Hakan Sabancı aşkı yaradı hem ücretini artırdı hem de rekorları kırdı! İstenmeyen gelin...

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenilmişti. Bir yanda bunlar olurken bir yanda da Hande Erçel'e, Sabancı aşkı yaramış gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde ücretine zam yapan Hande bu kez rekor kırdı. İşte detaylar...

05.04.2023 08:28 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:28
Ne Hakanmış ama! Hande Erçel’e Hakan Sabancı aşkı yaradı hem ücretini artırdı hem de rekorları kırdı! İstenmeyen gelin...

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne Hakanmış ama! Hande Erçel’e Hakan Sabancı aşkı yaradı hem ücretini artırdı hem de rekorları kırdı! İstenmeyen gelin...

Paris tatili dönüşünde görüntülenen ikili, gizledikleri aşklarını artık burada ilan etmiş oldu.

Ne Hakanmış ama! Hande Erçel’e Hakan Sabancı aşkı yaradı hem ücretini artırdı hem de rekorları kırdı! İstenmeyen gelin...

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, soluğu son olarak kuzey ışıklarını izlemek için Finlanya'da almışlardı.

Ne Hakanmış ama! Hande Erçel’e Hakan Sabancı aşkı yaradı hem ücretini artırdı hem de rekorları kırdı! İstenmeyen gelin...

Çift önceki gün yine havaalanında el ele görüntülenmişti. O kare sosyal medyanın diline düşmüştü.

Ne Hakanmış ama! Hande Erçel’e Hakan Sabancı aşkı yaradı hem ücretini artırdı hem de rekorları kırdı! İstenmeyen gelin...

"İYİYE İŞARET DEĞİL"

Daha önce hiçbir kız arkadaşıyla görüntü vermeyen Sabancı, Hande Erçel ile el ele görüntü vermişti.

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