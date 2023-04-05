Ne Hakanmış ama! Hande Erçel'e Hakan Sabancı aşkı yaradı hem ücretini artırdı hem de rekorları kırdı! İstenmeyen gelin...
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenilmişti. Bir yanda bunlar olurken bir yanda da Hande Erçel'e, Sabancı aşkı yaramış gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde ücretine zam yapan Hande bu kez rekor kırdı. İşte detaylar...
05.04.2023 08:28 - Son Güncelleme: 05.04.2023 08:28
"İYİYE İŞARET DEĞİL"
Daha önce hiçbir kız arkadaşıyla görüntü vermeyen Sabancı, Hande Erçel ile el ele görüntü vermişti.