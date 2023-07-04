Nazlı Sabancı’dan karnı burnunda tekne pozu! Arzu Sabancı’nın gelini ortalığı salladı! Hacı Sabancı’nın biricik eşi doğuma günler kala...
Arzu-Ömer Sabancı çiftinin büyük oğlu Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de dünyaevine giren Nazlı Sabancı, geçen aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, karnı burnunda tatil pozunu yayınladı. Sabancı'nın paylaştığı karnı burnunda poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...
04.07.2023 11:26 - Son Güncelleme: 04.07.2023 11:26
Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Sabancı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.
Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın rötarlı düğünü, geçtiğimiz sene Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşmişti.
Ünlü çift, geçen aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı. Anne olmak için gün sayan Nazlı Sabancı, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.