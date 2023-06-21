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Haberler Magazin Nazlı Sabancı’dan havuz başında karnı burnunda pozlar! Gören inanamadı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! “Kız ikiz mi yoksa...”

Nazlı Sabancı’dan havuz başında karnı burnunda pozlar! Gören inanamadı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! “Kız ikiz mi yoksa...”

Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın büyük oğulları Hacı Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Nazlı Sabancı, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Doğum için gün sayan Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Havuz başında verdiği karnı burnunda pozlarını yayınlayan Sabancı'nın hem son hali hem de paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. İlk yorum Seda Sayan'dan gelirken bir sosyal medya kullanıcısı "Yaa ikiz mi?" sorusunu yöneltti. İşte Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.06.2023 09:31 - Son Güncelleme: 21.06.2023 09:32
Nazlı Sabancı’dan havuz başında karnı burnunda pozlar! Gören inanamadı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! “Kız ikiz mi yoksa...”

Ömer Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Arzu Sabancı, geçen günlerde oğlu Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel ile gündeme gelmişti.

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Nazlı Sabancı’dan havuz başında karnı burnunda pozlar! Gören inanamadı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! “Kız ikiz mi yoksa...”

Sabancı, şimdi ise büyük oğlu Hacı Sabancı'nın 5 aylık hamile olan eşi Nazlı Kayı Sabancı'nın paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Nazlı Sabancı’dan havuz başında karnı burnunda pozlar! Gören inanamadı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! “Kız ikiz mi yoksa...”

Geçen aylarda hamile olduğunu açıklayan Nazlı Sabancı, sosyal medyada yaptığı karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Nazlı Sabancı’dan havuz başında karnı burnunda pozlar! Gören inanamadı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! “Kız ikiz mi yoksa...”

Sabancı, havuz başında verdiği karnı burnunda pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Nazlı Sabancı’dan havuz başında karnı burnunda pozlar! Gören inanamadı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! “Kız ikiz mi yoksa...”

Dekolteli yeşil elbisesi ile poz veren Sabancı'nın hem son hali hem de paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.

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