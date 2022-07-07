Vav TV İzle
Haberler Magazin Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! 10 dakikada biten 3 yıllık evliliğin ardından Özmandıracı'nın ödeyeceği tazminat...

Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! 10 dakikada biten 3 yıllık evliliğin ardından Özmandıracı'nın ödeyeceği tazminat...

15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın 3 yıllık evliliği 10 dakikada bitti... Çift, nisan ayında boşanma kararı almıştı. Naz Elmas, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Tek celsede biten evliliğin ardından Erol Özmandıracı'nın, eski eşi Naz Elmas'a ödeyeceği tazminat ise dudak uçuklattı.

07.07.2022 11:58 - Son Güncelleme: 07.07.2022 11:58
Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! 10 dakikada biten 3 yıllık evliliğin ardından Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat...

'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizinin kadrosuna dahil olan Naz Elmas, eşi Erol Bey ile Ekim 2020 ve Haziran 2021'de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! 10 dakikada biten 3 yıllık evliliğin ardından Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat...

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkarmışlardı. Naz Hanım eşiyle birlikte çekilmiş ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları silmişti.

Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! 10 dakikada biten 3 yıllık evliliğin ardından Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat...

İkilinin evlilikleri bir kez daha patlak verdi. Özmandıracı çifti evliliklerinde 28'inci ayına girerken boşanma kararı alıp evlerini ayırdı. Karar sonrası Erol Bey Miami'ye tatile gitti.

Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! 10 dakikada biten 3 yıllık evliliğin ardından Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat...

Oyuncu, 3 yıllık evliliğini bitirme nedeni olarak fikri ve ruhi anlaşmazlığı gerekçe gösterdi. Davanın duruşmasına Naz Elmas, avukatı Aslı Çelik Hatemi'yle, Erol Özmandıracı da avukatı Sibel Engin ile katıldı. Mahkeme, ikilinin 'anlaşmalı' olarak boşanmasını hükmetti.

Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! 10 dakikada biten 3 yıllık evliliğin ardından Özmandıracı’nın ödeyeceği tazminat...

10 dakika süren duruşma sonrası çift, ortak bir açıklama yaparak evliliklerini karşılıklı saygı, anlayış ve mutabakat çerçevesinde noktaladıklarını belirtti.

SON DAKİKA