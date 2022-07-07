Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı boşandı! 10 dakikada biten 3 yıllık evliliğin ardından Özmandıracı'nın ödeyeceği tazminat...
15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın 3 yıllık evliliği 10 dakikada bitti... Çift, nisan ayında boşanma kararı almıştı. Naz Elmas, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Tek celsede biten evliliğin ardından Erol Özmandıracı'nın, eski eşi Naz Elmas'a ödeyeceği tazminat ise dudak uçuklattı.
07.07.2022 11:58 - Son Güncelleme: 07.07.2022 11:58
'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizinin kadrosuna dahil olan Naz Elmas, eşi Erol Bey ile Ekim 2020 ve Haziran 2021'de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelmişti.
Oyuncu, 3 yıllık evliliğini bitirme nedeni olarak fikri ve ruhi anlaşmazlığı gerekçe gösterdi. Davanın duruşmasına Naz Elmas, avukatı Aslı Çelik Hatemi'yle, Erol Özmandıracı da avukatı Sibel Engin ile katıldı. Mahkeme, ikilinin 'anlaşmalı' olarak boşanmasını hükmetti.