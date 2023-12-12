Nagihan Karadere bindallıyı giydi kınayı yaktı "Kınamızı yaktık ateşe vermeye geliyorum" Onca laftan sonra Survivor'a giden Nagihan

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a gidecek olan Nagihan, Survivor öncesi kına gecesi düzenledi. Karadere'nin bu hareketine kimse akıl sır erdiremedi.