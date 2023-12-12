Nagihan Karadere bindallıyı giydi kınayı yaktı "Kınamızı yaktık ateşe vermeye geliyorum" Onca laftan sonra Survivor'a giden Nagihan

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a gidecek olan Nagihan, Survivor öncesi kına gecesi düzenledi. Karadere'nin bu hareketine kimse akıl sır erdiremedi.
Daha önce üç kez Survivor'a katılan ve programın yeni sezonunda da yer alacak olan Nagihan Karadere'den kına gecesi...
Nagihan Karadere, Survivor'un yeni sezonu başlamadan önce yarışmayla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ardından Acun Ilıcalı, Survivor Panaroma yayınında Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.