Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan ortaya çıktı 'babasının aynısı' yorumları yağdı! İşte anne oğulun kar keyfi...
Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan ortaya çıktı 'babasının aynısı' yorumları yağdı! Anne - oğulun kar keyfi gündeme bomba gibi düştü. 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan, 2018 yılında annelik sevinci yaşamıştı.Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'ı görenler hayran kaldı.
14.03.2022 13:19 - Son Güncelleme: 14.03.2022 13:25
Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan ortaya çıktı 'babasının aynısı' yorumları yağdı! İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından geriye vatandaşların eğlenceli anları kaldı. Sevilen şarkıcı Nadide Sultan da 3,5 yaşındaki oğluyla evinin bahçesinde kar topu oynadı.
ÖNCE OYNADILAR SONRA KARDAN TATLI YAPIP YEDİLER
Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan başarılı şarkıcı, oğlu ile kartopu oynadı. Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi.