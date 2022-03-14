Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan ortaya çıktı ’babasının aynısı’ yorumları yağdı! İşte anne oğulun kar keyfi...

ÖNCE OYNADILAR SONRA KARDAN TATLI YAPIP YEDİLER

Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan başarılı şarkıcı, oğlu ile kartopu oynadı. Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi.