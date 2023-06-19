Nadide Sultan'dan 'At suratlı' çıkışı "Bir dudağı yerde bir dudağı gökte" Daha önce 'Otoban lastiği' demişti estetik sözleri sonrası...

"Güzel ve Çirkin'deki Aslıhan vardı ya, ona benziyor bazıları. Bunların hepsi aynı tip ve yaşlı insan görüntüsünde olduğu için onu yaptıran kişi ister 25 ister 30 olsun o da yaşlı duruyor aslında. Erkekler saçını ters yöne tarayınca saçının açıklığını kapattığını düşünür ya, saçı varmış zanneder. Öyle bir körlük gelişiyor onlarda da, o körlük; estetik yaptıra yaptıra işte bu körlük. Garibime gidiyor benim, hiç gerek yok o kadarına."