Nadide Sultan'dan 'At suratlı' çıkışı "Bir dudağı yerde bir dudağı gökte" Daha önce 'Otoban lastiği' demişti estetik sözleri sonrası...
2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan, 2018 yılında annelik sevinci yaşamıştı. Uzun süredir ekranlar uzak duran Nadide Sultan, zaman zaman da açıklamalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı estetik açıklaması sonrası çok konuşulan Nadide Sultan yine bir estetik açıklamasıyla gündemde. İşte Nadide Sultan'ın 'At suratlı' çıkışı...
Doksanlı yıllarda okuduğu türküler ile geniş bir hayran kitlesi elde eden Nadide Sultan, estetikli ünlüler için şu sözleri kullanmıştı:
"Eskiden dudaklarının, kaşlarının kalın olması, kirpiklerinin uzun olması, saçlarının gür uzun olması filan bunlar bir özellikti. Şimdi böyle bir özellik kalmadı. Saçlara kaynaklar, kaşlar yaptırılıyor, dudaklar otoban lastiği gibi kocaman, gerçekten korkunç görünüyor bazıları. Ama tadında olunca güzel, niye olmasın? Benim şu anda yüzümde ne botoks var ne dolgu var hiçbir şey yok. Ama minik şeyler yaptırdığım zamanlar oluyor. Parasını verdim göstersin diye yaptırıyorlar."
"Güzel ve Çirkin'deki Aslıhan vardı ya, ona benziyor bazıları. Bunların hepsi aynı tip ve yaşlı insan görüntüsünde olduğu için onu yaptıran kişi ister 25 ister 30 olsun o da yaşlı duruyor aslında. Erkekler saçını ters yöne tarayınca saçının açıklığını kapattığını düşünür ya, saçı varmış zanneder. Öyle bir körlük gelişiyor onlarda da, o körlük; estetik yaptıra yaptıra işte bu körlük. Garibime gidiyor benim, hiç gerek yok o kadarına."
"AT SURATLI"
Nadide Sultan'dan bu sözlerine aylar sonra açıklama geldi. Nadide Sultan şu ifadeleri kullandı:
O öyle anlaşıldı. Şimdi bir dudağı yerde bir dudağı gökte, yanakları yaptırıyorlar şu an. O ismin tıbbi adı "At suratlı"ymış. O kadar abartıya karşıyım ne gerek var.