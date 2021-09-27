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Nadide Sultan trafikte faciadan döndü! Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıktı o anları bakın nasıl anlattı

Nadide Sultan trafikte faciadan döndü! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan'ın aracı, geçen günlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Oğlunun oturduğu koltukta çıkan yangını fark eden şarkıcı, hemen müdahale etti. Oğluyla birlikte ölümden dönen şarkıcı, "Belimde bir sıcaklık hissettim. Sonra belim acımaya başladı ve aracın arka koltuğundaki dumanı fark ettim" diyerek olay anını anlattı. İşte detaylar...

27.09.2021 17:55 - Son Güncelleme: 27.09.2021 18:02
Nadide Sultan trafikte faciadan döndü! Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıktı o anları bakın nasıl anlattı

Şarkıcı Nadide Sultan'ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı. Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, yangına hemen müdahale etti.

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Nadide Sultan trafikte faciadan döndü! Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıktı o anları bakın nasıl anlattı

Ölümden dönen ünlü şarkıcı, telefonla bağlandığı bir magazin programında başından geçenleri anlattı.

Nadide Sultan trafikte faciadan döndü! Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıktı o anları bakın nasıl anlattı

Nadide Sultan, yaşadığı olay hakkında şunları söyledi: "Araçla gidiyordum. Akşam saatlerinde Kaan'da arkada uyuyordu. Belimde bir sıcaklık hissettim. Sonra belim acımaya başladı ve aracın arka koltuğundaki dumanı fark ettim.

Nadide Sultan trafikte faciadan döndü! Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıktı o anları bakın nasıl anlattı

Hemen kenara çekip söndürmeye çalıştım. İlk etapta camlar açık olduğu için sigara izmariti geldiğini düşündüm. Hemen video çekip aracı servisine gönderdim. Onlar da 'elektrik tesisatından çıkmış olabilir' dediler."

Nadide Sultan trafikte faciadan döndü! Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıktı o anları bakın nasıl anlattı

'YANGINI SÖNDÜRÜP DEVAM ETTİM'
"Eşim de çekimdeydi. Yangını söndürüp yavaş yavaş devam ettim. Teknik bir arızadan kaynaklanıyormuş. Benim arabanın modelinin aynısı diğer gün yanmış.

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