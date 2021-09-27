Nadide Sultan trafikte faciadan döndü! Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıktı o anları bakın nasıl anlattı
Nadide Sultan trafikte faciadan döndü! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan'ın aracı, geçen günlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Oğlunun oturduğu koltukta çıkan yangını fark eden şarkıcı, hemen müdahale etti. Oğluyla birlikte ölümden dönen şarkıcı, "Belimde bir sıcaklık hissettim. Sonra belim acımaya başladı ve aracın arka koltuğundaki dumanı fark ettim" diyerek olay anını anlattı. İşte detaylar...
27.09.2021 17:55
- Son Güncelleme: 27.09.2021 18:02
Şarkıcı Nadide Sultan'ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı. Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, yangına hemen müdahale etti.
Nadide Sultan, yaşadığı olay hakkında şunları söyledi: "Araçla gidiyordum. Akşam saatlerinde Kaan'da arkada uyuyordu. Belimde bir sıcaklık hissettim. Sonra belim acımaya başladı ve aracın arka koltuğundaki dumanı fark ettim.