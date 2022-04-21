RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mutluluk Zamanı’nın Ada’sı Elçin Sangu körkütük aşık! Sevgilisi bakın kim! Gören inanamadı Barış Arduç’un biricik partneri meğer...

Mutluluk Zamanı’nın Ada’sı Elçin Sangu körkütük aşık! Sevgilisi bakın kim! Gören inanamadı Barış Arduç’un biricik partneri meğer...

Mutluluk Zamanı'nın Ada'sı Elçin Sangu'nun sevgilisi bakın kim! Senaryosunu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu Mutluluk Zamanı filmi, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Barış Arduç ve Sedef Avcı gibi isimlerin yer aldığı 2017 yapımı filmde Ada karkaterini canlandıran Elçin Sangu'nun hayatı ise merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Elçin Sangu'nun sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Elçin Sangu'nun sevgilisi kimmiş...

21.04.2022 22:13 - Son Güncelleme: 21.04.2022 22:13
Mutluluk Zamanı’nın Ada’sı Elçin Sangu körkütük aşık! Sevgilisi bakın kim! Gören inanamadı Barış Arduç’un biricik partneri meğer...

Senaryosunu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu Mutluluk Zamanı filmi, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu.

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Mutluluk Zamanı’nın Ada’sı Elçin Sangu körkütük aşık! Sevgilisi bakın kim! Gören inanamadı Barış Arduç’un biricik partneri meğer...

Kadrosunda Barış Arduç, Sedef Avcı ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı yerli romantik komedi sinema filminde Ada karakterini canlandıran Elçin Sangu'nun hayatı ise merak edildi.

Mutluluk Zamanı’nın Ada’sı Elçin Sangu körkütük aşık! Sevgilisi bakın kim! Gören inanamadı Barış Arduç’un biricik partneri meğer...

Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Elçin Sangu'nun sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Mutluluk Zamanı’nın Ada’sı Elçin Sangu körkütük aşık! Sevgilisi bakın kim! Gören inanamadı Barış Arduç’un biricik partneri meğer...

İşte başta Elçin Sangu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Mutluluk Zamanı’nın Ada’sı Elçin Sangu körkütük aşık! Sevgilisi bakın kim! Gören inanamadı Barış Arduç’un biricik partneri meğer...

BUĞRA GÜLSOY

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