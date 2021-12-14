Mustafa Üstündağ'ın kucağında oturmuştu... Kısmetse Olur'un ünlü gelin adayı Yağmur Koçak son haliyle 'bu bambaşka biri' dedirtti
Mustafa Üstündağ'ın kucağında oturmuştu... Kısmetse Olur'un ünlü yarışmacısı Yağmur Koçak son haliyle 'bu bambaşka biri' dedirtti. Yağmur Koçak, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Koçak son olarak Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında oturduğu görüntülerle gündeme gelmişti. İşte bir dönem Kısmetse Olur yarışmasıyla adından söz ettiren Yağmur Koçak'ın son hali...
14.12.2021 15:08
- Son Güncelleme: 14.12.2021 15:16
Mustafa Üstündağ'ın kucağında oturmuştu... Kısmetse Olur'un ünlü gelin adayı Yağmur Koçak son haliyle 'bu bambaşka biri' dedirtti.
Bir dönemin en iddialı TV programı Kısmetse Olur'un yarışmacılarının değişimi sık sık gündeme geliyor. Cansel Çördük'ten sonra yarışmada öne çıkan isimlerden olan Yağmur Koçak da son haliyle dikkat çekti.
Aycan Varış
Kısmetse Olur adlı evlendirme programıyla adını duyuran Aycan Varış da bnambaşka biri oldu.