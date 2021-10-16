Mustafa Üstündağ’ın eski eşi de oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Mustafa Üstündağ'ın eski eşi de oyuncu çıktı! Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Mustafa Üstündağ'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Mustafa Üstündağ'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Mustafa Üstündağ'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
16.10.2021 22:50
- Son Güncelleme: 16.10.2021 22:50