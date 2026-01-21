PODCAST CANLI YAYIN

Mustafa Üstündağ'ın en güzel rolü: Babalık! Kuruluş Orhan'ın Demirhan'ı evli mutlu ve 2 çocuklu

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'a Demirhan karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, kariyerindeki başarısını özel hayatındaki huzurla taçlandırıyor. Ekranlarda canlandırdığı sert ve tavizsiz karakterlerin aksine, oğluyla yaptığı samimi sosyal medya paylaşımlarıyla parmak ısırtan Üstündağ'ın mutlu evliliği magazin dünyasının örnekleri arasında. İşte Mustafa Üstündağ'ın kalbini çalan gazeteci eşi ve hayatının merkezindeki iki oğlu...

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna usta bir isim daha ekledi. Oyuncu Mustafa Üstündağ, dizide Karesi Beyliği'nin kudretli lideri Demirhan Han karakteriyle izleyici karşısına çıkarken ünlü oyuncunun hayatı merak edildi.

İşte Safranbolu'dan başlayan, unutulmaz karakterlerle devleşen ve iki çocuk babası olarak devam eden Mustafa Üstündağ'ın hayat hikayesi...

Safranbolu'dan Başlayan Hayat Hikayesi

11 Şubat 1977'de babasının memleketi olan Safranbolu'da dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, çocukluk yıllarını Adana'da geçirdi. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetmenin acısını yaşayan Üstündağ, sanat hayatına Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde aldığı eğitimle yön verdi.

Kocaeli Bölge Tiyatrosu ve Kartal Sanat İşliği gibi sahnelerde toz yutan oyuncu, televizyon dünyasına Yılan Hikayesi ile adım attı.

Kurtlar Vadisi'nden Kuruluş Orhan'a

Kariyerindeki en büyük çıkışı Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki performansı ile yakalayan Üstündağ; Çılgın Kanal, Merhamet, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Çukur gibi pek çok projede yer aldı.

Sinema dünyasında ise Neredesin Firuze, Abimm ve fenomen hale gelen Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine gibi yapımlarla izleyicinin hafızasına kazındı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran Kayalı, Ben Bu Cihana Sığmazam'da ise Behçet Şavlı karakterlerine hayat veren usta ismin yeni durağı Demirhan rolüyle Kuruluş Orhan oldu.

İki Çocuklu Mutlu Aile Tablosu

Ekranlarda sert ve tavizsiz karakterleri başarıyla canlandıran Mustafa Üstündağ, özel hayatında ise babalık kimliğiyle ön plana çıkıyor.

2022 yılında gazeteci Tuba Kalçık ile hayatını birleştiren oyuncu, geçtiğimiz yıl kucağına aldığı oğlu Mert Efe ile ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ahmet Kaan ile birlikte iki erkek çocuk babası olan Üstündağ, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine samimi bir portre sunuyor.

"Ömür Boyu Birlikte El Ele"

Özel hayatını magazin dünyasının uzağında tutmaya özen gösteren Mustafa Üstündağ ve Tuba Kalçık çifti, birlikteliklerini sade bir yaşam üzerine kuruyor.

Nikah sonrası Kalçık'ın paylaştığı "Ömür boyu birlikte el ele" ifadesi, ikilinin beraberliğinin en net özeti olarak dikkat çekiyor. Kariyerinde Demirhan ile yeni bir sayfa açan Üstündağ, profesyonel başarısını ailesiyle birlikte taçlandırıyor.

Fotoğraflar: Sosyal medya

