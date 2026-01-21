Mustafa Üstündağ'ın en güzel rolü: Babalık! Kuruluş Orhan'ın Demirhan'ı evli mutlu ve 2 çocuklu
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'a Demirhan karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, kariyerindeki başarısını özel hayatındaki huzurla taçlandırıyor. Ekranlarda canlandırdığı sert ve tavizsiz karakterlerin aksine, oğluyla yaptığı samimi sosyal medya paylaşımlarıyla parmak ısırtan Üstündağ'ın mutlu evliliği magazin dünyasının örnekleri arasında. İşte Mustafa Üstündağ'ın kalbini çalan gazeteci eşi ve hayatının merkezindeki iki oğlu...
