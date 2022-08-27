Mustafa Üstündağ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Ne Mersin ne Ankara Tuba Kalçık bakın hangi memlekete gelin gitti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Boran karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, gözlerden uzak aşk yaşadığı gazeteci Tuba Kalçık ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahı magazin gündemine bomba gibi düşerken Mustafa Üstündağ, bu akşam yayınlanan Şarkılar Bizi Söyle programında boy göstererek bir kez daha gündem oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlndirici'nin üstlendiği programda Ankara havalarını seslendiren ünlü oyuncunun memleketi de merak edildi. Mersin doğumlu olan Mustafa Üstündağ'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mustafa Üstündağ'ın memleketi...
27.08.2022 21:17 - Son Güncelleme: 27.08.2022 23:28
Oyuncu Mustafa Üstündağ, ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin sürpriz nikahı magazin gündemine bomba gibi düşerken Mustafa Üstündağ, bu akşam yayınlanan Şarkılar Bizi Söyle programında boy göstererek bir kez daha gündem oldu.
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen programda Ankara havalarını seslendiren Mustafa Üstündağ'ın memleketi merak edildi.
Mersin doğumlu olan Mustafa Üstündağ'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.