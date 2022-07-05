Mustafa Topaloğlu'nun gencecik eşinden kötü haber tez yayıldı hastane görüntüsü çok üzdü! Mustafa Topaloğlu'nun eşi...
Uzaylı türkücü olarak tanınan Mustafa Topaloğlu cephesinden kötü haber... Bir süredir ortalarda görünmeyen Mustafa Topaloğlu'nun Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu, hastanelik oldu. Nedeni ise çıyan sokması. Topaloğlu'nun 23 yıllık imam nikahlı eşini hastanedeki görüntüsü ise sevenlerini üzdü. İşte detaylar...
05.07.2022 11:45 - Son Güncelleme: 05.07.2022 11:46
'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'dan üzücü bir haber geldi.
DERYA TOPALOĞLU KİMDİR?
Mustafa Topaloğlu kendisinden 25 yaş küçük Derya Topaloğlu ile dini nikahı kıymıştı. Çiftin bu evlilikten Irmak adında bir kızı, Hilmi Uzay adında bir oğlu bulunuyor.