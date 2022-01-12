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Haberler Magazin Mustafa Sandal'ın yüzüne ne oldu filtre mi estetik mi? Yorum yağdı gören şaştı kaldı: "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün"

Mustafa Sandal'ın yüzüne ne oldu filtre mi estetik mi? Yorum yağdı gören şaştı kaldı: "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün"

Mustafa Sandal'ın yüzündeki değişim sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, filtreyi abartınca sosyal medyada gündem oldu. Sandal'ın bir takipçisi "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün" yorumunda bulundu.

12.01.2022 14:43 - Son Güncelleme: 12.01.2022 14:49
Mustafa Sandal’ın yüzüne ne oldu filtre mi estetik mi? Yorum yağdı gören şaştı kaldı: Ne yaptıysa ’iptal’ tuşuna bassın ve geri dönsün

Melis Sütşurup ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mustafa Sandal, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Sandal’ın yüzüne ne oldu filtre mi estetik mi? Yorum yağdı gören şaştı kaldı: Ne yaptıysa ’iptal’ tuşuna bassın ve geri dönsün

Geçtiğimiz gün yeni yaşını kutlayan Mustafa Sandal, takipçilerine teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. Sandal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mustafa Sandal’ın yüzüne ne oldu filtre mi estetik mi? Yorum yağdı gören şaştı kaldı: Ne yaptıysa ’iptal’ tuşuna bassın ve geri dönsün

"Canım dostlarım, yol arkadaşlarım; sosyal medyadaki doğum günü mesajlarınız beni çok mutlu etti. Hepinize çok teşekkürler. Siz de iyi ki doğdunuz, iyi ki böyle güzel bir ülkemiz var ve ben sizler için besteler yapıp, şarkılar söylüyorum."

Mustafa Sandal’ın yüzüne ne oldu filtre mi estetik mi? Yorum yağdı gören şaştı kaldı: Ne yaptıysa ’iptal’ tuşuna bassın ve geri dönsün

FİLTREYİ ABARTTI!

Filtreyi abartan Mustafa Sandal'ı gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

Mustafa Sandal’ın yüzüne ne oldu filtre mi estetik mi? Yorum yağdı gören şaştı kaldı: Ne yaptıysa ’iptal’ tuşuna bassın ve geri dönsün

Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Sandal'ın takipçileri "Bu sen değilsin!" ve "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün." gibi yorumlarda bulundu.

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