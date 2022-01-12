Mustafa Sandal'ın yüzüne ne oldu filtre mi estetik mi? Yorum yağdı gören şaştı kaldı: "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün"
Mustafa Sandal'ın yüzündeki değişim sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, filtreyi abartınca sosyal medyada gündem oldu. Sandal'ın bir takipçisi "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün" yorumunda bulundu.
12.01.2022 14:43
- Son Güncelleme: 12.01.2022 14:49
Melis Sütşurup ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mustafa Sandal, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.