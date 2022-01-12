Mustafa Sandal'ın yüzüne ne oldu filtre mi estetik mi? Yorum yağdı gören şaştı kaldı: "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün"

"Canım dostlarım, yol arkadaşlarım; sosyal medyadaki doğum günü mesajlarınız beni çok mutlu etti. Hepinize çok teşekkürler. Siz de iyi ki doğdunuz, iyi ki böyle güzel bir ülkemiz var ve ben sizler için besteler yapıp, şarkılar söylüyorum."