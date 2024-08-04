Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman ile Pınar Altuğ'un kızı Su birlikte yakalanmıştı! Eski eş Emina Jahovic'ten ilk kez açıklama geldi: 'Daha 15 yaşındalar'

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1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik kazanan Pınar Altuğ, kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olan ve fenomen haline gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Altuğ, bu başarılı kariyer yolculuğunda, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünya evine girdi. Şimdilerde 49 yaşında olan Pınar Altuğ ve 41 yaşındaki Yağmur Atacan, mutlu evlilikleri ve aile hayatlarıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.