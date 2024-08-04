Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman ile Pınar Altuğ'un kızı Su birlikte yakalanmıştı! Eski eş Emina Jahovic'ten ilk kez açıklama geldi: 'Daha 15 yaşındalar'

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su ile Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in büyük oğlu Yaman, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de birlikte görüntülenmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu. İkilinin fotoğrafları geniş yankı uyandırırken, Yaman Sandal'ın annesi Emina Jahovic konuya dair açıklamalarda bulundu.
1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik kazanan Pınar Altuğ, kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olan ve fenomen haline gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Altuğ, bu başarılı kariyer yolculuğunda, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünya evine girdi. Şimdilerde 49 yaşında olan Pınar Altuğ ve 41 yaşındaki Yağmur Atacan, mutlu evlilikleri ve aile hayatlarıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.
Oyuncu çift, 2009'da Su (15) adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Mustafa Sandal (54) ile Emina Jahovic (42) ikilisi de 2008'de dünyaevine girmişti. Yaman (15) ve Yavuz (12) isimlerini verdikleri iki oğulları olan çift, 2018'de yollarını ayırmıştı.