Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'in Sırbistan Yeni Pazar’daki aile yadigarı evi Türk Konsolosluğun'da kirada

İki çocuğunun babası Mustafa Sandal ile 2018 yılında evliliğini sonlandıran Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in Sırbistan Yeni Pazar'daki aile yadigarı evi, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk binası olarak hizmet vermeye başladı. Geçen yıl 200 bin Euro'ya restore edilen evin mobilyaları Belgrad'daki bir fuardan ve yurt dışından alınmıştı. Emina Jahovic, evin 11 ay boyunca boş kaldığını belirterek ağabeyi Mirsad Türkcan ile birlikte kiralamaya karar verdiklerini söyledi.

21.04.2021 09:37 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





