RAMAZAN İMSAKİYE
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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'in Sırbistan Yeni Pazar’daki aile yadigarı evi Türk Konsolosluğun'da kirada

İki çocuğunun babası Mustafa Sandal ile 2018 yılında evliliğini sonlandıran Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in Sırbistan Yeni Pazar'daki aile yadigarı evi, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk binası olarak hizmet vermeye başladı. Geçen yıl 200 bin Euro'ya restore edilen evin mobilyaları Belgrad'daki bir fuardan ve yurt dışından alınmıştı. Emina Jahovic, evin 11 ay boyunca boş kaldığını belirterek ağabeyi Mirsad Türkcan ile birlikte kiralamaya karar verdiklerini söyledi.

21.04.2021 09:37 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:37
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'in Sırbistan Yeni Pazar’daki aile yadigarı evi Türk Konsolosluğun'da kirada

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile ağabeyi Mirsad Türkcan, Sırbistan Yeni Pazar'daki aile yadigarı evlerini Türk Konsolosluğuna kiraya verdi.

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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'in Sırbistan Yeni Pazar’daki aile yadigarı evi Türk Konsolosluğun'da kirada

Emina Jahovic, Sırbistan'da aile yadigarı olan evlerini geçtiğimiz yıl tamamen yeniletmişti.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'in Sırbistan Yeni Pazar’daki aile yadigarı evi Türk Konsolosluğun'da kirada

200 bin Euro'ya restore edilen evin mobilyaları ise Belgrad'daki bir fuardan ve yurt dışından alınmıştı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'in Sırbistan Yeni Pazar’daki aile yadigarı evi Türk Konsolosluğun'da kirada

Emina Jahovic, annesinin Belgrad'da yaşadığını ve bu nedenle evin 11 aydır boş kaldığını söyledi.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'in Sırbistan Yeni Pazar’daki aile yadigarı evi Türk Konsolosluğun'da kirada

Jahovic, bunun üzerine ağabeyi Mirsad Türkcan ile birlikte evi kiralamaya karar verdiklerini söyledi.