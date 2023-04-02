RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan olay paylaşım! Chucky bebeği paylaştı o notu görenler: "Emina Jahovic'e gönderme mi bu?"

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan olay paylaşım! Chucky bebeği paylaştı o notu görenler: "Emina Jahovic'e gönderme mi bu?"

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan olay paylaşım! Chucky bebeğini paylaştı o notu görenler, "Emina Jahovic'e gönderme mi bu" yorumları yaptı. 2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Melis Sandal Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

takvim.com.tr
02.04.2023 15:25 - Son Güncelleme: 02.04.2023 15:32
Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’dan olay paylaşım! Chucky bebeğini paylaştı o notu görenler: Emina Jahovic’e gönderme mi bu?

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan olay paylaşım! Chucky bebeği paylaştı o notu görenler, "Emina Jahovic'e gönderme mi bu" yorumları yaptı.

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Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’dan olay paylaşım! Chucky bebeğini paylaştı o notu görenler: Emina Jahovic’e gönderme mi bu?

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’dan olay paylaşım! Chucky bebeğini paylaştı o notu görenler: Emina Jahovic’e gönderme mi bu?

Nikahtan sonra dostları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. 52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekti.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’dan olay paylaşım! Chucky bebeğini paylaştı o notu görenler: Emina Jahovic’e gönderme mi bu?

Sandal, daha sonra denize girip teknenin halatlarına tutunarak barfiks çekti.Mutlulukları her halinden belli olan çift nazar değmesin dedirtti. Melis Sütşurup düzgün fiziği ile dikkat çekti. Denizden çıkan Sandal ve Sütşurup daha sonra Bodrum koylarını gezmeye devam ettiler.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’dan olay paylaşım! Chucky bebeğini paylaştı o notu görenler: Emina Jahovic’e gönderme mi bu?

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal Instagram paylaşımıyla herkesi şoke etti.

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