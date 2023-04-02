Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan olay paylaşım! Chucky bebeği paylaştı o notu görenler: "Emina Jahovic'e gönderme mi bu?"
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan olay paylaşım! Chucky bebeğini paylaştı o notu görenler, "Emina Jahovic'e gönderme mi bu" yorumları yaptı. 2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Melis Sandal Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
02.04.2023 15:25 - Son Güncelleme: 02.04.2023 15:32
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan olay paylaşım! Chucky bebeği paylaştı o notu görenler, "Emina Jahovic'e gönderme mi bu" yorumları yaptı.
Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.
Sandal, daha sonra denize girip teknenin halatlarına tutunarak barfiks çekti.Mutlulukları her halinden belli olan çift nazar değmesin dedirtti. Melis Sütşurup düzgün fiziği ile dikkat çekti. Denizden çıkan Sandal ve Sütşurup daha sonra Bodrum koylarını gezmeye devam ettiler.