Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan olay paylaşım! Chucky bebeği paylaştı o notu görenler: "Emina Jahovic'e gönderme mi bu?"

Sandal, daha sonra denize girip teknenin halatlarına tutunarak barfiks çekti.Mutlulukları her halinden belli olan çift nazar değmesin dedirtti. Melis Sütşurup düzgün fiziği ile dikkat çekti. Denizden çıkan Sandal ve Sütşurup daha sonra Bodrum koylarını gezmeye devam ettiler.