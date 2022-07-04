Mustafa Sandal'ın baklavaları gerçek mi estetik mi 'hangi doktordan bu karın ya' Eşi Melis Sütşurup'la balayında...
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal bir süre önce sürpriz bir şekilde sevgilisi Melis Sütşurup'la, Roma'da dünyaevine girmişti. 11 Haziran'da Marmaris'te düğün yapan 52 yaşındaki Mustafa Sandal ile 33 yaşındaki Melis Sütşurup, balayına devam ediyor. Eşi Melis Sütşurup'la tatilde kameralardan kaçamayan Sandal, karın kaslarıyla çok konuşuldu. Kimileri Sandal'ın kaslarını 'estetik operasyon' olarak değerlendirirken kimileri de gerçekleğine inandı. İşte detaylar...
04.07.2022 15:00 - Son Güncelleme: 04.07.2022 15:00
Mustafa Sandal, 2008 yılında Sırp meslektaşı Emina Jahovic ile evlenmişti. Sandal ve Jahovic'in 10 yıl süren evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.
BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİLER
Çiçeği burnunda çift önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Tekne merakıyla bilinen Sandal botu kullanırken eşi Melis Sütşurup yanındaydı.
Daha sonra denize giren ünlü şarkıcı bir ara teknenin halatlarına tutunarak şınav çekti. Bir süre sonra Melis Sütşurup da eşini yalnız bırakmayarak denize girdi.