Mustafa Sandal’ın baklavaları gerçek mi estetik mi ’hangi doktordan bu karın ya’ Eşi Melis Sütşurup’la balayında...

Mustafa Sandal, 2008 yılında Sırp meslektaşı Emina Jahovic ile evlenmişti. Sandal ve Jahovic'in 10 yıl süren evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.