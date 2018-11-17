Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
Emina Jahovic'le evliliği geçen haziranda tek celsede biten Mustafa Sandal, yaptığı son Instagram paylaşımıyla akılları karıştırdı.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 18:20:56 Güncelleme: 18:26:13
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
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