Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"

Emina Jahovic'le evliliği geçen haziranda tek celsede biten Mustafa Sandal, yaptığı son Instagram paylaşımıyla akılları karıştırdı.

17 Kasım 2018 Cumartesi, 18:20:56 Güncelleme: 18:26:13
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: Büyüğümdür olmaz diyemedim

Emina Jahovic'le evliliği geçen haziranda tek celsede biten Mustafa Sandal, yaptığı son Instagram paylaşımıyla akılları karıştırdı.

Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: Büyüğümdür olmaz diyemedim

Adı geçen ay ilk olarak Ceren Hindistan'la, ardından Irmak Ünal'la anılan Sandal, çocuklarıyla gittiği Londra'da oyuncu Serel Yereli ile buluştu.

Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: Büyüğümdür olmaz diyemedim

Ünlü şarkıcı, Yereli ile bir fotoğrafını aynı gün "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notuyla sayfasına yükledi.

Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: Büyüğümdür olmaz diyemedim

Serel Yereli buluşmayla ilgili şunları söyledi: "Mustafa Londra'ya gelmeden önce mail atmıştı. Müzik hakkında, hayat hakkında buluşup konuşalım, ne yapıyorsun Londra'da diye. E adam rica etmiş, Türkiye'de bir kariyeri var. Ben de kıramadım olur dedim, buluştuk.

Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: "Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim"
Mustafa Sandal ve Serel Yereli arasında kafaları karıştıran yakınlaşma: Büyüğümdür olmaz diyemedim

Çocuklar da çok tatlıydı, güzel bir yemek oldu. Büyüğüm kendisi, ne deseydim, olmaz diyemedim. Ben burada çok ciddi kariyer kurmaya çalışıyorum.

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