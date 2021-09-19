Mustafa Keser’in eşini görenler hayran kaldı sosyal medya bu çifti konuşuyor! İşte Mustafa Keser’in sır gibi sakladığı eşi Nilüfer...
Mustafa Keser'in eşini görenler hayran kaldı, sosyal medya bu çifti konuşuyor! Türk ses sanatçısı ve besteci Mustafa Keser, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Bülent Ersoy ile 'Benzemez Kimse Bize' adlı programı sunan Mustafa Keser'in özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının sır gibi sakladığı eşini görenler hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Mustafa Keser'in eşi Nilüfer...
19.09.2021 13:46
- Son Güncelleme: 19.09.2021 13:46