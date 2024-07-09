Mustafa Keser'in 1978 yılında evlendiği eşine bakın! Ekranlardan uzak yaşam sürüyor! İşte Mustafa Keser'in eşi...

Mustafa Keser'in 1978 yılında evlendiği eşine bakın! Ekranlardan uzak yaşam sürüyor! Ünlü türkücü Mustafa Keser, son olarak özel hayatıyla merak konusu oldu. Mustafa Keser'in 1978 yılında nikah masasına oturduğu eşini görenler şaşıp kalıyor. İşte Mustafa Keser'in ekranlardan uzak yaşam süren eşi...

Mustafa Keser , Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak tanınıyor ve uzun yıllardır sahne hayatını sürdürüyor.

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Müzik kariyerinde birçok başarılı albüm ve şarkıya imza atan Keser'in evliliği de magazin dünyasında büyük merak konusu. Ancak eşi, genellikle kameralardan ve medyadan uzak durmayı tercih ediyor.