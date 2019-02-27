Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
Mustafa Ceceli ile 2017'de evlenen sosyetik güzel Selin İmer, anne ve kayınvalidesiyle öğle yemeğinde buluştu. Anne ve kayınvalidesi ile selfie çeken Selin İmer, "Annelerle öğle yemeği" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in annesini görenler gözlerine inanamadı. İşte Selin İmer'in ve Mustafa Ceceli'nin annesi...
27.02.2019 10:32
- Son Güncelleme: 27.02.2019 11:41
Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in annesini görenler gözlerine inanamadı.... Ekranlarda, beyazperde ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve anneleri...
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