Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri

Mustafa Ceceli ile 2017'de evlenen sosyetik güzel Selin İmer, anne ve kayınvalidesiyle öğle yemeğinde buluştu. Anne ve kayınvalidesi ile selfie çeken Selin İmer, "Annelerle öğle yemeği" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in annesini görenler gözlerine inanamadı. İşte Selin İmer'in ve Mustafa Ceceli'nin annesi...

27.02.2019 10:32 - Son Güncelleme: 27.02.2019 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





