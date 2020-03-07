Haberler
Galeri
Magazin
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur öldü mü? Son sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur öldü mü? Son sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Ardından gelen haberler Muhterem Nur'un bilincinin kapandığı yönündeydi. Sağlık durumu kötüleşen ve bilinci kapanan Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Muhterem Nur'in doktorundan henüz kesin bir açıklama gelmedi ancak Müslüm Gürses'in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan'dan açıklama geldi. Peki Muhterem Nur öldü mü? Son sağlık durumu ne? İşte ayrıntılar...
07.03.2020 15:05
- Son Güncelleme: 07.03.2020 15:28
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bir süre önce böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Muhtrem Nur'un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses'in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan'dan açıklama geldi.
Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Muhtrem Nur'un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses'in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan'dan açıklama geldi.
BİR AÇIKLAMA DAHA
Muhterem Nur'a yakınlığı ile bilinen Asuhan isimli şarkıcı ölüm iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.
İddialar sonrası aileye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre Muhterem Nur'un solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği ve ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.