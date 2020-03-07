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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur öldü mü? Son sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Ardından gelen haberler Muhterem Nur'un bilincinin kapandığı yönündeydi. Sağlık durumu kötüleşen ve bilinci kapanan Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Muhterem Nur'in doktorundan henüz kesin bir açıklama gelmedi ancak Müslüm Gürses'in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan'dan açıklama geldi. Peki Muhterem Nur öldü mü? Son sağlık durumu ne? İşte ayrıntılar...

07.03.2020 15:05 - Son Güncelleme: 07.03.2020 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





