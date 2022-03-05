Müslüm filmiyle üne kavuşmuştu! İbo Show'un konuğu Şahin Kendirci bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer Zeliha Kendirci ile...
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen eğlence ve müzik programı İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Ömer Danış, Zeliha Kendirci ile programa konuk olacağı öğrenilen Şahin Kendirci'nin hayatı ise merak edildi. Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ve ardından 2014 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasını kazan Şahin Kendirci'nin en çok yaşı merak edildi. Sesinin yanı sıra Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençlik yıllarını canlandıran ve oyunculuğuyla da beğeni toplayan Kendirci'nin yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Şahin Kendirci ile kardeşi Zeliha Kendirci arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Şahin Kendirci kaç yaşındaymış...
05.03.2022 20:39 - Son Güncelleme: 05.03.2022 21:00
Adana'da dünyaya gelen Şahin Kendirci katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışmasında yaşına rağmen etkileyici sesiyle tanındı. 2014 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasını kazandı.
Türk Arabesk müziğinin sevilen ismi Müslüm Gürses'in gençlik yıllarını canlandıran Şahin Kendirci filmde etkili oyunu ile adından söz ettirdi.
Kendirci şimdi ise İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk olarak gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı da Kendirci'nin hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Şahin Kendirci'nin en çok yaşı merak edildi. Genç şarkıcının yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.