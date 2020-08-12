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Muslera ile eşi Patricia Callero'dan çok konuşulan tatil pozu! Galatasaray'ın sevilen yengesi eşinin sırtında...
Muslera ile eşi Patricia Callero'dan çok konuşulan tatil pozu! Galatasaray'ın sevilen yengesi eşinin sırtında...
Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan ve uzun bir süre takımda yer alamayan Fernando Muslera'nın eşi Patricia, tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Galatasaray'ın sevilen yengesi Patricia Callero'nun, Muslera'nın sırtına çıktığı poz sosyal medya gündemnde... 2 çocuk annesi Patricia Callero'nun kusursuz fiziği, genç kızlara taş çıkarttı.
12.08.2020 12:57
- Son Güncelleme: 12.08.2020 13:17
Kaval kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ile birlikte denizde oyun oynamayı ihmal etmiyor.
Galatasaray'ın sevilen yengesi Patricia Callero, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan ve uzun bir süre takımda yer alamayan Fernando Muslera'nın eşi Patricia, tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın kale bekçisi Fernando Muslera, model sevgilisi Patricia Callero ile Ocak 2016'da Uruguay'da evlendi. 7 Kasım 2017'de çiftin ilk çocukları Kailash dünyaya geldi.
Kailash adında bir oğlu olan Uruguaylı kalecinin Tiziana adında da bir kızı var.