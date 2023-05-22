Murda'yla sarmaş dolaş dansı sonrası Hadise tutuldu kaldı! Samimi hallerinden sonra Hadise göze geldi "Doktorum açtı"
Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Ancak ikili bu iddiaları devamlı yalanlamıştı. Şimdilerde yeni bir şarkı çıkaran ikilinin birlikte sahne aldıkları bir konser ettikleri samimi dans sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu. O konser sonrası Hadise göze geldi. İşte detaylar...
22.05.2023 08:45 - Son Güncelleme: 22.05.2023 08:45
Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak adı Murda ile anılan Hadise aşk haberlerini yalanlamıştı. Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.
Hatta Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den ayrılık nedeni olarak, Murda ile ettiği bu samimi dans olarak gösterilmişti.