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Haberler Magazin Murda'yla sarmaş dolaş dansı sonrası Hadise tutuldu kaldı! Samimi hallerinden sonra Hadise göze geldi "Doktorum açtı"

Murda'yla sarmaş dolaş dansı sonrası Hadise tutuldu kaldı! Samimi hallerinden sonra Hadise göze geldi "Doktorum açtı"

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Ancak ikili bu iddiaları devamlı yalanlamıştı. Şimdilerde yeni bir şarkı çıkaran ikilinin birlikte sahne aldıkları bir konser ettikleri samimi dans sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu. O konser sonrası Hadise göze geldi. İşte detaylar...

22.05.2023 08:45 - Son Güncelleme: 22.05.2023 08:45
Murda’yla sarmaş dolaş dansı sonrası Hadise tutuldu kaldı! Samimi hallerinden sonra Hadise göze geldi Doktorum açtı

Murda'yla olay yaratan dans sonrası Hadise tutuldu kaldı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Murda’yla sarmaş dolaş dansı sonrası Hadise tutuldu kaldı! Samimi hallerinden sonra Hadise göze geldi Doktorum açtı

Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak adı Murda ile anılan Hadise aşk haberlerini yalanlamıştı. Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.

Murda’yla sarmaş dolaş dansı sonrası Hadise tutuldu kaldı! Samimi hallerinden sonra Hadise göze geldi Doktorum açtı

Hatta Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den ayrılık nedeni olarak, Murda ile ettiği bu samimi dans olarak gösterilmişti.

Murda’yla sarmaş dolaş dansı sonrası Hadise tutuldu kaldı! Samimi hallerinden sonra Hadise göze geldi Doktorum açtı

YENİDEN BİR ARADA

İkili yeni şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.

Murda’yla sarmaş dolaş dansı sonrası Hadise tutuldu kaldı! Samimi hallerinden sonra Hadise göze geldi Doktorum açtı

SAHNEDE YAKIN TEMAS

Hadise ile Murda'nın yakınlıkları kliple sınırlı kalmamıştı. İstanbul'da birlikte konser veren ikilinin samimi dansı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

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