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Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş

Murat Yıldırım, gerek film ve dizilerdeki oyunculuğuyla gerekse Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer almayı başardı. Ekranların yakışıklı siması Murat Yıldırım'ın şimdilerde dillerden düşmeyen bir evliliği var. Milyoner'in sevilen sunucusu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Fakat Murat Yıldırım hakkında hayranlarının dahi birçoğunun bilmediği bir gerçek var! Murat Yıldırım daha önce de bir evlilik yaptı. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...

10.08.2019 07:09 - Son Güncelleme: 10.08.2019 07:09
Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş

Murat Yıldırım'ın eski eşine yaptığı evlenme teklifi ise detaylartdan kaçmadı. İşte Murat Yıldırım'ın eski eşi için sarf ettiği sözler...

Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş

Melek Baykal-Zafer Ergin

Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş

Seda Sayan-Sinan Engin

Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş
Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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