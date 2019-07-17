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Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş!

Murat Yıldırım, gerek film ve dizilerdeki oyunculuğuyla gerekse Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer almayı başardı. Ekranların yakışıklı siması Murat Yıldırım'ın şimdilerde dillerden düşmeyen bir evliliği var. Milyoner'in sevilen sunucusu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Fakat Murat Yıldırım hakkında hayranlarının dahi birçoğunun bilmediği bir gerçek var! Murat Yıldırım daha önce de evlilik yaptı. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...

17.07.2019 08:26 - Son Güncelleme: 17.07.2019 08:26
Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş!

Ekranların sevilen ismi Murat Yıldırım başarılı oyunculuğunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuğuyla da izleyicinin gönlünü kazandı. Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Murat Yıldırım daha önce de evlilik yaptı. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz?

Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş!

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Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş!
Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş!

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Murat Yıldırım bakın kiminle evliymiş!
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