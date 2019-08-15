Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! İşte İmane Elbani ile evli olan Murat Yıldırım'ın eski eşi
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Murat Yıldırım, oyunculukta olduğu kadar sunuculukta da başarısını ispatladı. Reyting rekortmeni yarışmanın sunuculuğunu yaparak hayatında yeni bir sayfa açan Murat Yıldırım'ın hayranları, karizmatik oyuncunun geçmişini merak ediyor. Ekranların yakışıklı siması Murat Yıldırım'ın şimdilerde dillerden düşmeyen bir evliliği var. Milyoner'in sevilen sunucusu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Fakat Murat Yıldırım hakkında hayranlarının dahi birçoğunun bilmediği bir gerçek var! Murat Yıldırım daha önce de evlilik yaptı. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...
15.08.2019 19:54
- Son Güncelleme: 15.08.2019 19:55
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