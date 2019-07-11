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Murat Yıldırım'ın eski eşi hayrete düşürdü! Bakın Murat Yıldırım kiminle evliymiş

Murat Yıldırım, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programıyla, en az oyunculukta olduğu kadar sunuculukta da başarılı olduğunu gösterdi. Ekranların yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın şimdilerde herkesi imrendiren bir evliliği var. 39 yaşındaki Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Murat Yıldırım daha önce de evlilik yaptı. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...

11.07.2019 21:11 - Son Güncelleme: 11.07.2019 21:11
Murat Yıldırım'ın eski eşi hayrete düşürdü! Bakın Murat Yıldırım kiminle evliymiş

Murat Yıldırım başarılı oyunculuğunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuğuyla da izleyicinin gönlünü kazandı. 39 yaşındaki Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Murat Yıldırım daha önce de evlilik yaptı. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz?

Murat Yıldırım'ın eski eşi hayrete düşürdü! Bakın Murat Yıldırım kiminle evliymiş

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Murat Yıldırım'ın eski eşi hayrete düşürdü! Bakın Murat Yıldırım kiminle evliymiş
Murat Yıldırım'ın eski eşi hayrete düşürdü! Bakın Murat Yıldırım kiminle evliymiş

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

Murat Yıldırım'ın eski eşi hayrete düşürdü! Bakın Murat Yıldırım kiminle evliymiş
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