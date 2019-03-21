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Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'yi ilk kez böyle göreceksiniz! Sosyal medyanın diline düştü...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın Faslı eşi Iman Elbani'nin makyajsız hali sosyal medyaya düştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafı görenler adeta şok oldu. Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'nin morarmış ve yorgun gözaltları, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Makyaj sağ olsun!' şeklinde yoruma neden oldu. İşte ilk kez göreceğiniz o fotoğraf...

21.03.2019 14:34 - Son Güncelleme: 21.03.2019 14:34
Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'yi ilk kez böyle göreceksiniz! Sosyal medyanın diline düştü...

Kim Milyoner Olmak İster programının başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'nin makyajsız görüntüsü sosyal medyaya düştü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alınan Faslı güzel'in makyajsız halini görmeye hazır mısınız?

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'yi ilk kez böyle göreceksiniz! Sosyal medyanın diline düştü...

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise makyajsız ünlüler kervanına katıldı.

Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'yi ilk kez böyle göreceksiniz! Sosyal medyanın diline düştü...


Hadise makyajsız fotoğrafıyla takipçilerinden beğeni topladı.

Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'yi ilk kez böyle göreceksiniz! Sosyal medyanın diline düştü...

İşte Hadise'nin ve Türkiye'ye damga vuran ünlülerin makyajsız fotoğrafları...

Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'yi ilk kez böyle göreceksiniz! Sosyal medyanın diline düştü...
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