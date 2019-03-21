Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'yi ilk kez böyle göreceksiniz! Sosyal medyanın diline düştü...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın Faslı eşi Iman Elbani'nin makyajsız hali sosyal medyaya düştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafı görenler adeta şok oldu. Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani'nin morarmış ve yorgun gözaltları, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Makyaj sağ olsun!' şeklinde yoruma neden oldu. İşte ilk kez göreceğiniz o fotoğraf...

21.03.2019 14:34 - Son Güncelleme: 21.03.2019 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





