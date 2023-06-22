Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızları Miray'a Fas düğünü! 8 ay önce dünyaya gelmişti o anları gören Deniz Baysal Yurtçu yorumsuz bırakmadı
Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızları Miray'a Fas düğünü! 8 ay önce dünyaya gelmişti... Murat Yıldırım'ın Instagram'dan paylaştığı o anları gören Deniz Baysal Yurtçu, ünlü oyuncuyu yorumsuz bırakmadı. Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani ilk çocuklarını 8 Ekim'de kucağına almış, güzel haberi de ünlü oyuncu; "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz... Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu. Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Elbani, kızı için Fas geleneklerine uygun bir düğün organize etti. Daha yaşına girmeyen kızları için Fas'ta düğün yapan Murat Yıldırım, gecede beyaz takım elbise giyerken eşi de birden fazla elbise tercih etti.
22.06.2023 16:13 - Son Güncelleme: 22.06.2023 16:21
Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den kızları Miray'a Fas düğünü! 8 ay önce dünyaya gelmişti, o anları gören Deniz Baysal Yurtçu yorumsuz bırakmadı.
Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile dünyaevine girdi. 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden çiftin aylar önce çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenildi.