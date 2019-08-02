GaleriMagazin

Murat Yıldırım ve eşi Faslı güzel İmane Elbani'den acı haber 'Hayırlısı Allah'tan'

Murat Yıldırım, gerek film ve dizilerdeki oyunculuğuyla gerekse Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer almayı başardı. Ekranların yakışıklı siması Murat Yıldırım'ın şimdilerde dillerden düşmeyen bir evliliği var. 2016 yılında evlenen çiftten herkes müjdeli haberler beklerken, acı bir haber geldi. Ünlü çift aldıkları haberin üzüntüsünü yaşıyor...

02.08.2019 09:26 - Son Güncelleme: 02.08.2019 09:26
Murat Yıldırım ve eşi Faslı güzel İmane Elbani'den acı haber 'Hayırlısı Allah'tan'

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'den kötü haber. İmane-Murat Yıldırım çifti önceki gün Amerikan Hastanesi çıkışı objektiflere takıldı.

Murat Yıldırım ve eşi Faslı güzel İmane Elbani'den acı haber 'Hayırlısı Allah'tan'

2016 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren çift, geçtiğimiz aylarda bir çocuklarının dünyaya geleceği haberiyle büyük sevinç yaşadı.

Murat Yıldırım ve eşi Faslı güzel İmane Elbani'den acı haber 'Hayırlısı Allah'tan'

Ama ikilinin bu sevinci uzun sürmedi.

Murat Yıldırım ve eşi Faslı güzel İmane Elbani'den acı haber 'Hayırlısı Allah'tan'

Milliyet'in haberine göre; bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti.

Murat Yıldırım ve eşi Faslı güzel İmane Elbani'den acı haber 'Hayırlısı Allah'tan'

Yıldırım hemen ameliyata alındı. Üzüntüleri yüzlerine yansıyan ve konuşmak istemeyen oyuncu, "Hayırlısı Allah'tan" demekle yetindi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Fahriye Evcen meğer...
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Fahriye Evcen meğer...