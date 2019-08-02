Murat Yıldırım ve eşi Faslı güzel İmane Elbani'den acı haber 'Hayırlısı Allah'tan'

Murat Yıldırım, gerek film ve dizilerdeki oyunculuğuyla gerekse Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer almayı başardı. Ekranların yakışıklı siması Murat Yıldırım'ın şimdilerde dillerden düşmeyen bir evliliği var. 2016 yılında evlenen çiftten herkes müjdeli haberler beklerken, acı bir haber geldi. Ünlü çift aldıkları haberin üzüntüsünü yaşıyor...

02.08.2019 09:26 - Son Güncelleme: 02.08.2019 09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





